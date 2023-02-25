Работники владимирской станции скорой помощи, оставшиеся без стимулирующих выплат за январь, не смогли добиться решения проблемы на встрече с министром здравоохранения региона Артемом

Работники владимирской станции скорой помощи, оставшиеся без стимулирующих выплат за январь, не смогли добиться решения проблемы на встрече с министром здравоохранения региона Артемом Осиповым и направили жалобу главе региона Александру Авдееву и президенту РФ Владимиру Путину. Напомним, фельдшеры рассказали, что с января медперсонал выездных бригад лишили стимулирующей выплаты за интенсивность и качество работы. По словам