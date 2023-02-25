Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.
Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.
Встречаем
весну! Долгожданный март торопится на смену февралю, и на этот раз он точно про
обновление: в этом месяце сразу 2 очень серьезных планеты меняют знак: Сатурн и
Плутон. К счастью, не одновременно. И не сразу. У нас есть целая неделя на
прощание с прошлым.
Вообще
переход от зимы к весне это всегда энергетически особенное время, а в этом году
у него своя уникальная природа. 27 февраля Плутон войдет в последний –
королевский – градус Водолея и недвусмысленно намекнет нам: пора подводить
итоги!
Здорово,
если вы выделите себе хотя бы час на то, чтобы вспомнить и написать /
нарисовать / наговорить, что делали, чем жили, к чему пришли за минувшие 3 года
– с тех пор, как в марте 2020 Сатурн вошел в Водолей и отправил нас на
карантин. Как изменились вы с тех пор?
Пока
вы будете об этом думать, 2 марта Меркурий перейдет в Рыбы (мечтательность,
философский взгляд на мир), а Венера соединится с Юпитером в Овне.
2-5
марта – прекрасный период для всего доброго и благородного, а также красивого:
свиданий, дружеских встреч, свадеб, подарков, застолий, актов доброты и
щедрости. Правда, есть риск потратить слишком много денег на шопинге, купить
сильно переоцененные вещи. Но если подойти к делу с умом, всего этого можно
избежать.
Учитывая
полное отсутствие ретро планет, можно смело предположить, что на этой неделе
будет легче обычного начинать новые дела, занятия спортом и другие активности.
Выходные – не исключение: двигайтесь, ищите то, что вас вдохновляет!
Овен
Овнов
ждет особенная неделя: встреча Венеры с Юпитером в вашем знаке – событие,
которые бывает раз в 12 лет! Так что проследите за событиями, чтобы понять,
каких подарков вам ждать от планет. Учитывайте склонность Юпитера раздувать
все, к чему он прикоснется: старайтесь во всем соблюдать меру.
Телец
1
и 2 марта звезды будут необыкновенно щедры к Тельцам: вам будут встречаться
прекрасные люди, а дела будут складываться в вашу пользу. Не бойтесь
действовать в собственном ритме, опираясь на свои представление об успехе. Чем
меньше вы будете думать о том, что скажут окружающие, тем легче будет жить.
Близнецы
Луна
побалует своим вниманием ваш Марс в начале недели, придав душевности и мягкости
событиям. Многие Близнецы будут воодушевлены какой-то новой идеей или делом,
учебой. Это хорошее время для интеллектуальных занятий, общения в соц.сетях. Вы
также можете познакомиться с кем-то важным.
Рак
В
карьере, бизнесе и других сферах, где важны достижения, на этой неделе будет
сложно: вам потребуется смелость и упрямство, чтобы достичь своих целей. Но
светила на вашей стороне, и при желании вы сможете получить желаемое. Неделя
также хороша для оздоровления, повышения самооценки.
Лев
Венера
и Юпитер в родственном Овне сделают вас любознательными, мобильными и
адаптивными. Кажется, вас сейчас невозможно чем-то удивить, но звезды все-таки
попробуют! Ждите интересных событий, но и сами не плошайте: пробуйте попасть
туда, куда вам очень хочется.
Дева
Эта
неделя – подготовка к полнолунию в вашем знаке. Подкапливается информация,
приходит понимание: что у вас получилось за последнее время, что нет, и почему.
Остерегайтесь заманчивых предложений и романтических событий: Меркурий в Рыбах
не очень надежный партнер, может обмануть.
Весы
Тема
отношений остается очень горячей для представителей знака. Вы можете удачно
познакомиться, сходить на свидание, провести переговоры тет-а-тет, получить
важную консультацию или найти хорошего репетитора. Не закрывайтесь от мира,
идите на контакт, будьте в активном поиске.
Скорпион
1
и 2 марта – гармоничные и приятные дни, когда Скорпионам будет легко идти в
руки удача. От вас потребуется лишь чувство меры, способность вовремя
остановиться. Если сможете найти золотую середину, у вас получится преуспеть и
на работе, и дома, и в личных делах. Уделите внимание здоровью!
Стрелец
Стрельцы
готовы влюбиться, и не обязательно в человека: вы можете воспылать страстью к
работе, своему хобби, какой-то интересной идее. Легко воспламеняясь, вы,
конечно, рискуете быстро перегореть, так что на всякий случай не берите на себя
обязательств «жить долго и счастливо до конца дней».
Козерог
Манипуляции
с недвижимостью, переезд, генеральная уборка или ремонт – звезды активизируют тему
дома для Козерогов. Приезд гостей или новый состав семьи тоже не исключаются.
Обратите внимание и на финансы: если есть возможность отдать долги, сделайте
это.
Водолей
Водолеям
можно отправляться на поиск таких экзотических товаров, как лодка, бассейн или
снаряжение для рыбалки, а также эзотерической литературы или курсов.
Активизируется ваш ближний круг: вам будут чаще звонить, приглашать в гости,
предлагать встретиться. В общем, неделя будет интересной!
Рыбы
Ваша
задача: беречь силы и не бросаться переделать все дела. Меркурий, попав в ваш
знак, может устроить движуху и поднять темп, но помните, что после новолуния у
вас пока мало энергии. В финансах возможны приятные сюрпризы: Венера и
Юпитер готовы добавить толику везения к
вашим стараниям.