Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.

Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.Встречаемвесну! Долгожданный март торопится на смену февралю, и на этот раз он точно прообновление: в этом месяце сразу 2 очень серьезных планеты меняют знак: Сатурн иПлутон. К счастью, не одновременно. И не сразу. У нас есть целая неделя напрощание с прошлым.Вообщепереход от зимы к весне это всегда энергетически особенное время, а в этом годуу него своя уникальная природа. 27 февраля Плутон войдет в последний –королевский – градус Водолея и недвусмысленно намекнет нам: пора подводитьитоги!Здорово,если вы выделите себе хотя бы час на то, чтобы вспомнить и написать /нарисовать / наговорить, что делали, чем жили, к чему пришли за минувшие 3 года– с тех пор, как в марте 2020 Сатурн вошел в Водолей и отправил нас накарантин. Как изменились вы с тех пор?Покавы будете об этом думать, 2 марта Меркурий перейдет в Рыбы (мечтательность,философский взгляд на мир), а Венера соединится с Юпитером в Овне.2-5марта – прекрасный период для всего доброго и благородного, а также красивого:свиданий, дружеских встреч, свадеб, подарков, застолий, актов доброты ищедрости. Правда, есть риск потратить слишком много денег на шопинге, купитьсильно переоцененные вещи. Но если подойти к делу с умом, всего этого можноизбежать.Учитываяполное отсутствие ретро планет, можно смело предположить, что на этой неделебудет легче обычного начинать новые дела, занятия спортом и другие активности.Выходные – не исключение: двигайтесь, ищите то, что вас вдохновляет!ОвенОвновждет особенная неделя: встреча Венеры с Юпитером в вашем знаке – событие,которые бывает раз в 12 лет! Так что проследите за событиями, чтобы понять,каких подарков вам ждать от планет. Учитывайте склонность Юпитера раздуватьвсе, к чему он прикоснется: старайтесь во всем соблюдать меру.Телеци 2 марта звезды будут необыкновенно щедры к Тельцам: вам будут встречатьсяпрекрасные люди, а дела будут складываться в вашу пользу. Не бойтесьдействовать в собственном ритме, опираясь на свои представление об успехе. Чемменьше вы будете думать о том, что скажут окружающие, тем легче будет жить.БлизнецыЛунапобалует своим вниманием ваш Марс в начале недели, придав душевности и мягкостисобытиям. Многие Близнецы будут воодушевлены какой-то новой идеей или делом,учебой. Это хорошее время для интеллектуальных занятий, общения в соц.сетях. Вытакже можете познакомиться с кем-то важным.Раккарьере, бизнесе и других сферах, где важны достижения, на этой неделе будетсложно: вам потребуется смелость и упрямство, чтобы достичь своих целей. Носветила на вашей стороне, и при желании вы сможете получить желаемое. Неделятакже хороша для оздоровления, повышения самооценки.ЛевВенераи Юпитер в родственном Овне сделают вас любознательными, мобильными иадаптивными. Кажется, вас сейчас невозможно чем-то удивить, но звезды все-такипопробуют! Ждите интересных событий, но и сами не плошайте: пробуйте попастьтуда, куда вам очень хочется.ДеваЭтанеделя – подготовка к полнолунию в вашем знаке. Подкапливается информация,приходит понимание: что у вас получилось за последнее время, что нет, и почему.Остерегайтесь заманчивых предложений и романтических событий: Меркурий в Рыбахне очень надежный партнер, может обмануть.ВесыТемаотношений остается очень горячей для представителей знака. Вы можете удачнопознакомиться, сходить на свидание, провести переговоры тет-а-тет, получитьважную консультацию или найти хорошего репетитора. Не закрывайтесь от мира,идите на контакт, будьте в активном поиске.Скорпиони 2 марта – гармоничные и приятные дни, когда Скорпионам будет легко идти вруки удача. От вас потребуется лишь чувство меры, способность вовремяостановиться. Если сможете найти золотую середину, у вас получится преуспеть ина работе, и дома, и в личных делах. Уделите внимание здоровью!СтрелецСтрельцыготовы влюбиться, и не обязательно в человека: вы можете воспылать страстью кработе, своему хобби, какой-то интересной идее. Легко воспламеняясь, вы,конечно, рискуете быстро перегореть, так что на всякий случай не берите на себяобязательств «жить долго и счастливо до конца дней».КозерогМанипуляциис недвижимостью, переезд, генеральная уборка или ремонт – звезды активизируют темудома для Козерогов. Приезд гостей или новый состав семьи тоже не исключаются.Обратите внимание и на финансы: если есть возможность отдать долги, сделайтеэто.ВодолейВодолеямможно отправляться на поиск таких экзотических товаров, как лодка, бассейн илиснаряжение для рыбалки, а также эзотерической литературы или курсов.Активизируется ваш ближний круг: вам будут чаще звонить, приглашать в гости,предлагать встретиться. В общем, неделя будет интересной!РыбыВашазадача: беречь силы и не бросаться переделать все дела. Меркурий, попав в вашзнак, может устроить движуху и поднять темп, но помните, что после новолуния увас пока мало энергии. В финансах возможны приятные сюрпризы: Венера иЮпитер готовы добавить толику везения квашим стараниям.