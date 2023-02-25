В день 110 - летия со дня рождения нельзя не вспомнить сегодня о поэте-писателе Эммануиле...

В день 110 - летия со дня рождения нельзя не вспомнить сегодня о поэте-писателе Эммануиле Казакевиче, удивительном человеке, достойном уважения. А ведь его имя связано и с нашей областью.В 41 - ом, когда Казакевич впервые попал во Владимир, поэта, в общем-то, никто не знал. За плечами - несколько опубликованных стихов на идише, освоение дальневосточного края, жена и две маленьких дочки - рассказывает Ирина Мишина. А еще полная негодность к военной службе -"белобилетник", очкарик с диоптриями минус 10 .Но Казакевич рвался на войну. В июле 41 -го в составе московского народного ополчения попал в окружение и чудом выжил. С остатками разбитой фронтовой бригады оказался в тыловом Владимире. Стал редактором созданной здесь армейской газеты "Боевые резервы". Его волновала только война.- Каждый мыслящий человек должен теперь быть в армии, если он не женщина и не баба"- писал Казакевич в письмах жене. Истинному патриоту вернуться на фронт помогла судьбоносная встреча.- Вот они как раз с командиром полка Выдриганом, который сыграет очень большую роль в его жизни, и заберет его на фронт к себе.Эту фотографию называли " Атос и Д"Артаньян." Командир полка с мушкетерской бородкой и подкрученными усами, прошедший две войны рядом с адьютантом. Хрупким, но смелым - Казакевич обратил на себя внимание генерала необычным рапортом - в стихах. Потеряв в войне двоих сыновей, Выдриган потом оберегал Казакевича как собственного сына.Захар Выдриган, генерал - майор:- В разговоре чувствовал, что он терял постепенно опыт и смысл жизни. Он любил солдатскую семью Я получил от него письмо из Владимира- если не удастся его забрать, что он, хотя бы через штрафной батальон все равно попадет на фронт. Я знал Казакевича и поэтому решил забрать его к себе.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Такая тишина, на древние валы твои, Владимир.Знаменитое "Прощание " Казакевича адресовано владимирским друзьям в 43-ом. Перед его тайным побегом на фронт. Именно побегом. Дело о дезертирстве позже закроют. Казакевич вместе с Выдриганом пройдет всю войну до Берлина. От ополченца до начальника дивизионной разведки. Будет очень уважаем среди солдат.Ольга Раз, дочь Э. Казакевича:- И они пошли в разведку. Поняли что находятся вблизи немецкой группы. намного больше. Тогда папа взял громкоговоритель и на немецком сказал, Вы окружены следуйте за нами и привел их. За что получил медаль За Отвагу!Образ легендарного генерала Выдригана писатель положит в основу романа "Весна на Одере" и повести "Звезда", которую назовут человеческим космосом Казакевича. "Звезда" - первое произведение, написанное им на русском языке. "Посредственный поэт- как говорил Александр Твардовский- вернулся с войны великим русским прозаиком".На любимую Владимирскую землю Казакевич вновь вернется в 50-е. Для поселения выберет деревню Глубоково под Вязниками. Проживет там несколько лет Глубоковцы и мещерские края благодаря ему оставили заметный след в отечественной литературе. Как и прогулка по городу Коврову, которую Казакевичу подарил писатель Сергей Никитин, а повторит ее уже книжный персонаж Казакевича - Анечка Белозерова из военной новеллы о любви " Сердце друга". Главный герой повести моряк Павел Акимов - тоже будет родом " из города ткачей и металлистов".Повесть Казакевича была опубликована 70 лет назад в журнале "Новый мир". В 1966 ее экранизировали супруги Григорьевы. Некоторые эпизоды были сняты в Суздале в районе слободы Коровники. В объектив кинокамеры тогда попали Космодемьянская церковь, колокольня Крестовоздвиженской, дома и , конечно, жители. Уникальные кадры.Время пребывания на Владимирской земле стало очень продуктивным для Казакевича. Он не только писал, но и энергично включился в общественную жизнь области, водил дружбу с интересными людьми, много сделал для объединения литературных сил области. Именно под его редактурой за 11 лет до создания владимирской писательской организации вышел альманах "Владимир"Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Книга первая вышла в 1951 году и надо сказать, что он привлек не только молодых писателей поэтом Владимирщины, но он еще привлек и наших мстерских художников, чтобы сделали обложку альманахов.Эммануил Генрихович очень бережно относился и к наследию владимирского края, уделял внимание жизни обычных людей. Помогал.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки))- Сборник стихов карманного формата одного из старейших поэтов владимирского края Ивана Назарова, жившего в Суздале. Не было ни пенсии, жил в стесненных обстоятельствах. И вот благодаря ходатайству Эмануила Казакевича была назначена пенсия и издан сборничек стихов.Удивительные воспоминания оставил о Казакевиче вязниковский писатель, собкор газеты "Призыв" Иван Симонов, а также жена Сергея Никитина.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- И Клара Михайловна в своих воспоминаниях в книге "Свет падучей звезды " рассказала, что приезжал к ним уже во Владимир, где они жили, хотел посмотреть, как работает Сергей Константинович Никитин. И был очень удивлён, что у Никитина нет черновиков. А Клавдия Михайловна объясняла, что Сергей не работает как обычно Казакевич был удивлен.В 60-е Казакевич задумывает свой самый масштабный роман эпопею о целой эпохе "Новые времена". Куда должны были войти люди и картины из жизни общества за четверть века, с обширной географией . В ней значилась и Владимирская область. Но не сбылось. Смерть настигла Казакевича в 49.Татьяна Воронцова. Александр Голубев Вести- Владимир.