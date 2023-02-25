Ну а главный символ Масленицы - блины, да еще и с необычными начинками - испечем сегодня...

Ну а главный символ Масленицы - блины, да еще и с необычными начинками - испечем сегодня обязательно, но уже во второй части нашей программы. Дождитесь!- Ну а завтра масленичные гуляния подхватят Муром, Ковров, все районы и , конечно, владимирские парки . Провожать Масленицу начнут в полдень. Что в программе? Конечно хороводы, конкурсы, блины, выступления артистов, призы и в финале сжигание масленичных чучел.-Масленицу отмечают и прихожане Екатерининского храма в Судогде. Завтра в 11 ч во дворе храма накроют праздничные столы, со старинными русскими самоварами, блинами. В этом году на территории храма пройдет и детская благотворительная ярмарка. Ученики православной школы подготовили подарки и для владимирских участников Специальной Военной Операции. Вырученные от поделок деньги пойдут на сладкие подарки для бойцов- Еще в эти выходные - самый ожидаемый лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва во Владимире ждет участников и болельщиков . Сегодня с 11 утра в парке Дружба будут соревноваться спортсмены от 9 до 16 лет,- самые большие дистанции на 10 и 20 км , а завтра старты откроет Марш малышей, а следом за ними марафонцы побегут 30 и 50- ти километровые дистанции. Регистрация уже открыта и завершится сегодня в 18 ч. Торопитесь.- А в Петушинском районе сегодня пройдут первые благотворительные гонки на северных собаках "Дорога к дому" Соревнования организует и проводит приют Дом северной собаки. Приглашаются все желающие. Вне конкурса будут заезды не на хаски и якутских лайках, а на запряженных в нарты собаках любых пород и на дворнягах. Соревнования будут проходить по возрастам. Увлекательное зрелище начнется в 11 утра. Присоединяйтесь.