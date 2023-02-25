Астролог Дарья Гридасова дала рекомендации звезде.

Астролог дала рекомендации звезде.Карьера Ксении Бородиной сложилась куда лучше, чем личная жизнь. Она очень работоспособна, успешна, легко решается на новые авантюры в работе.С личной жизнью все не так просто – разводы и расставания (не всегда красивые). На орбите Марса у Ксении стоит ретроградный Сатурн, еще и пораженный Черной Луной.У нее сильный, мужской характер. Ксения – завоеватель по духу. Такую женщину рядом с собой потерпит не каждый мужчина. Она легко может начать соперничать со своим мужчиной – за власть, силу, самореализацию, умение зарабатывать. Покладистая и хозяйственная – не про нее.Ксения прокачивает себя внешне, но женская мягкость и плавность блокированы. В ней очень много мужской энергии. А мужчины такое, как правило, не любят.Если говорить о деньгах, то Ксения не комплексует, если зарабатывает больше своего мужчины. Для нее это норма, она не откажется от проектов, лишь бы партнер был спокоен. Если подобные комплексы и притеснения будут со стороны партнера, она не даст себя подавить, на эту тему возможны скандалы.Однако она будет стимулировать мужчину зарабатывать, двигаться, развиваться профессионально. Это не понравилось Михаилу Терехину, которого все устраивало, как оно есть.В семейных отношениях Ксения всегда уверена в собственной правоте, порой излишне, стремится взять верх в любом споре, желает руководить партнером. Необходимо развивать гибкость, чуткость к нему – в этом важная жизненная задача.Кармически ей нужно снизить гордыню в отношениях, познать опыт служения своему партнеру, мужу. То есть всячески показать, что он для нее важен, и она – слабая женщина рядом. Но тогда это должен быть очень сильный духом мужчина, сильнее ее самой. Если подобного не произойдет (она не смягчится, и рядом не сильный партнер), то предательства и удары в спину со стороны мужчин (вспоминаем историю с Курбаном Омаровым), скорее всего, будут повторяться и дальше.Хорошая новость! Найти свою любовь ведущая все же сможет!Кто подходит Ксении астрологически: мужчина старше по возрасту, надежный, на которого можно положиться.Но тут нюанс: мужчина не должен пытаться заставить Ксюшу сидеть дома или ущемлять ее карьеру. Если будет брать ее под полный контроль, она разведется (именно так произошло с ее супругом Юрием Будаговым, ему не слишком нравилась ее скорый выход из декрета). И затем уже будет искать мужчину слабее себя, возможно, младше. В этом случае она будет "тащить" все на себе, а мужчина уйдет в загул (как было в прошлых отношениях).Ей важно двигаться, ставить новые цели и достигать их, побеждать. И это для Ксении важнее, чем налаженная личная жизнь.