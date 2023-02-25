И почему он стал новым домом для русских.

И почему он стал новым домомдля русских.Продолжительное время Арабские Эмираты были своего родаМеккой для предпринимателей со всего мира. Однако в последние годы сюдапереезжают не только для того, чтобы комфортно строить бизнес или заниматьсяинвестированием. Многие переселенцы преследуют иные цели, как правило,связанные с улучшением уровня жизни. В поисках восточной сказки сюда едут инаши соотечественники. А одним из самых популярных направлений для релокации ипереезда на ПМЖ для россиян является Дубай. Почему именно этот город на берегу Персидскогозалива становится для них новым домом, рассказывает основательагентства покупки и продажи жилья в Дубае — Эльвин Гурбанов.Жизнь у моря ивечное летоБольшую часть года в Дубае сохраняется комфортная погода,что делает его идеальным местом для зимовки. Впрочем, самые жаркие летниемесяцы здесь переносятся не сложнее, чем под изнурительным московским солнцем.Город полностью адаптирован для высоких температур: везде установленыкондиционеры, а транспортная система устроена так, что ходить пешком непридется.Налоговые льготыПравительство Дубая вкладывает огромныересурсы для укрепления и развития экономики эмирата. А в свободныхэкономических зонах ОАЭ действуют налоговые льготы, которые позволяют,используя преимущества местного законодательства, комфортно строить бизнес иприобретать недвижимость. Поэтому Дубай становится точкой притяжения для многихпредпринимателей и инвесторов.Новые профессиональныевозможностиПроцветающая бизнес-среда, растущий рыноктрудоустройства и простота получения резидентской визы создают благоприятныеусловия для тех, кто переезжает в поисках возможности стабильного безналоговогозаработка или с целью ускорить свой карьерный рост. А учитывая релокацию сюдамногих компаний, нужда в иностранных специалистах только возрастает.Образование для детейС ростом числа экспатов, в странеувеличивалось и количество вариантов для получения образования. Сегодня в Дубаеесть огромный спектр возможностей для детей любых национальностей и культур.Так в эмирате открыты сотни доступных на платной основе учебных заведений, гдепредставлены различные мировые образовательные программы. Самые популярные изних — международный бакалавриат (IB), британская (IGCSE), американская (CBSE) идругие модели, также существуют русскоязычные школы, работающие поотечественным стандартам. Кроме того, тут находятся филиалы международныхуниверситетов, выпускники которых могут получить работу в ОАЭ или любых другихстранах.НетворкингОдин из существенных плюсов переезда вДубай — это новое окружение. Здесь, даже будучи ребенком, вы попадаете винтернациональную среду и приобретаете друзей с разных частей света. А дляпредставителей бизнеса подобный нетворкинг может стать профессиональной точкойроста. Непрерывно растущий экономический потенциал страны и высокий уровеньжизни привлекают самых успешных представителей различных сфер, которые могутстать вашими потенциальными партнерами. В Дубае существуют огромныебизнес-комьюнити, дающие возможность укрепить деловые связи и обзавестисьновыми полезными контактами.Медицинский туризмЕще одна отрасль, которую активноразвивают в ОАЭ, — это система здравоохранения, являющаяся одной из лучших вмире. На сегодняшний день по количеству медицинских туристов Дубай обгоняетдаже Израиль. Такой интерес обусловлен доступом в эмирате к новейшиммедицинским технологиям и работающим здесь специалистам со всего мира. Крометого, высокий уровень обслуживания в сфере здравоохранения обеспечиваетразвитая инфраструктура и расположение медицинских учреждений вблизи жилыхрайонов.Свобода перемещенияГеографическое положение и наличие двухмеждународных аэропортов делают Дубай максимально удобным для заграничныхперелетов. Большинство туристических направлений расположены всего в 5-6 часахот города. Поэтому отсюда удобно отправляться как в деловые поездки так и назаслуженный отдых, а путешествие не потребует больших временных и финансовыхзатрат.Русскоязычное сообществоПереехав в Дубай, наши соотечественники небудут чувствовать себя одинокими и оторванными от Родины. Ведь здесьсформировано самое большое на территории Ближнего Востока русскоговорящеесообщество, которое продолжает расти. Благодаря тому, что ОАЭ находятся вдружественных отношениях с Россией, в эмирате жалуют наших граждан. Здесь легконайти знакомые продукты, поесть национальные блюда в ресторанах и даже сходитьв православный храм, что является редкостью для мусульманской страны. К тому жерусскоговорящее комьюнити является не только большим, но и довольно сплоченным,поэтому в Дубае можно рассчитывать на взаимопомощь и поддержкусоотечественников. Также немаловажным фактором для россиян становитсяотсутствие необходимости знать арабский язык, так как для проживания и работыздесь достаточно владения английским.Мир внутри городаДубай предлагает все лучшее сразу. Шопинг,бизнес, образование, искусство, архитектура, рестораны — эмират объединяет всебе национальный музей, парк развлечений и бизнес-центр. Живя в Дубае, вы однииз первых получаете доступ ко всем технологиям, брендам и удовольствиям совсего мира, при этом чувствуете себя в безопасности. Это место одинаково хорошоподходит для развития бизнеса и инвестирования, увлекательного отдыха икомфортного быта, переезда одному или с семьей.Для приезжих ОАЭ представляет собой нетолько дружественную и гостеприимную страну, но и является синергией множестванациональностей, культур и религий. Поэтому здесь каждый сможет найти своеместо. Россиян же Дубай привлекает как белоснежными пляжами, высоким уровнемжизни, развитой инфраструктурой и бизнес-перспективами, так и возможностьюнайти здесь “своих”.