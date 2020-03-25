Журналист Владимир Познер призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, задуматься, разобраться и понять. Обращение телеведущего появилось в социальной сети ..

Журналист Владимир Познер призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять". Обращение телеведущего появилось в социальной сети "Инстаграм".Познер отметил, что жители России всегда подозрительно относились к тому, что им говорит власть. Однако в ситуации с распространением китайской инфекции они должны быть разумными. "Коронавирус – это не придумка, от придумок люди не умирают", – подчеркнул журналист.Напомним, вспышка заболевания произошла в конце прошлого года в КНР. Среди основных симптомов – высокая температура, сухой кашель и сдавленность в груди. 11 марта Всемирная организации здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, передает .23 Мар 2020 в 12:22 PDT