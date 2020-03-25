Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил освободить россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина. Инициативу отправили на рассмотрение министру строительства Владимиру Якушеву.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил освободить россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина. Инициативу отправили на рассмотрение министру строительства Владимиру Якушеву.По словам Власова, во время карантина финансовое благополучие россиян может значительно пострадать. Работники не только теряют часть заработной платы, но и вынуждены платить за коммунальные услуги большие суммы, так как они находятся дома в течение длительного периода."Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам в сложной экономической ситуации", – приводит отрывок письма . Депутат уточнил, что такая мера должна действовать до окончания "особого режима", введенного для профилактики распространения коронавируса COVID-19.Напомним, 11 марта Всемирная организация ВОЗ назвала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, количество зараженных во всем мире приблизилось к 425 тысячам. Жертвами китайской инфекции стали 19 тысяч человек, 105 тысяч пациентов выздоровели.24 Мар 2020 в 8:34 PDTВ России подхватили 495 жителей. 22 человека прошли курс лечения в больнице и были выписаны, передает . Чтобы предотвратить распространение инфекции, в стране приняли ряд ограничительных мер. В частности, во многих российских регионах были отменены занятия в школах, закрыты кинотеатры, кафе и рестораны.