Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская решила самоизолироваться из-за коронавируса. Сейчас политик находится вместе с дочерью в московской квартире, передает РИА ..

Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская решила самоизолироваться из-за коронавируса. Сейчас политик находится вместе с дочерью в московской квартире, передает РИА Новости.По словам Поклонской, к пандемии нельзя относиться легкомысленно, потому что никто на самом деле не знает, с чем "именно мы столкнулись". Она отметила, что Китай смог победить болезнь благодаря дисциплине, и России следует последовать его примеру.По последним данным, число зараженных новым типом коронавируса в России выросло до 495. Большинство случаев зарегистрировали в Москве, сообщает .