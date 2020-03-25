25.03.2020

2020-03-25 19:05:08

Волонтеры помогают пожилым владимирцам во время самоизоляции

В связи с коронавирусом все больше волонтеров предлагают свою помощь нуждающимся людям. К примеру, в Киржачском районе они прямо домой привозят продукты старшему поколению.

Хлеб и сладости собственного приготовления, крупа, молоко. Волонтеры приносят пожилым не так много продуктов, но для них важнее внимание. В Киржачском районе молодые мамы сами пекут хлеб для людей, которые не выходят на улицу из-за коронавируса. Девушки живут в центре защиты материнства "Мамин домик" и прекрасно представляют, как в сложное время важна помощь окружающих.

Елена Субботина: «Они живут одни и к ним редко вообще кто-нибудь приезжает. И они прямо, ой, девочки, где были раньше, очень тепло встречаю. Да кто-то говорит, какой белый любят или лучше черный, там кому-то нельзя, кому-то по здоровью нельзя. Мы стараемся выполнять их пожелания».

Список адресов большой, это и дальние деревни, в которых нет магазинов. Люди встречают гостей с радостью, большинство из них не выходят из дома по состоянию здоровья. Галина Алексеевна - потеряла зрения пару лет назад, о помощи волонтеров слышала, но не думала, что они придут и к ней.

Галина Докучаева: «Я в больнице пролежала две недели, там только об этом и говорят, да и в телевизоре. Спасибо вам, девочки, спасибо вам огромное, не забывает нас стареньких. Я слышала, что люди ходят, помогают, очень много тысяч волонтеров, помогают кому что надо и лекарства».

Волонтеров поддерживает и Народный фронт, эта акция - простая человеческая поддержка в трудную минуту. Сейчас к работе подключаются предприниматели, в магазинах появляются "Корзины добра" для пожилых людей. Но для девушек из "Маминого домика" - это особая история, рассказывает Арина Серавкина.

Арина Серавкина: «Это хороший человеческий урок, наши мамы живут на полном благотворительном обеспечении, а это значит, что о них тоже кто-то позаботился - благотворители в Москве, какие-то помощники, люди. Так самое время поделится теперь своим добром, сделать что-то своими руками, испечь хлеб».

Пока продукты доставляют только раз в неделю. Но волонтеры готовы принять помощь от неравнодушных, тогда они смогут привозить продукты чаще. Печь хлеб они будут столько времени, сколько понадобится. Уже закупили 600 килограммов муки.

Екатерина Таманова, Максим Котов

«Вести-Владимир»