Это не мошенники, это медики областного противотуберкулезного диспансера. Зачем врачи ходят по домам и расклеивают у подъездов объявления? И почему так важно открыть им дверь?

Это не мошенники, это медики областного противотуберкулезного диспансера. Зачем врачи ходят по домам и расклеивают у подъездов объявления? И почему так важно открыть им дверь? –Здравствуйте, тубдиспансер к Вам приехал. – К кому? – К жителям этого подъезда. – Не знаю, объявления не было. – Мы вот сейчас вешаем объявления. – Вот и вешайте. Владимирцы