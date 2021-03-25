Прокуратура заинтересовалась неуклюжим, если не сказать халатным, сносом старого элеватора в Муроме, в результате которого часть домов лишилась тепла и воды, а улицы – освещения. Идёт

Прокуратура заинтересовалась неуклюжим, если не сказать халатным, сносом старого элеватора в Муроме, в результате которого часть домов лишилась тепла и воды, а улицы – освещения. Идёт проверка. Изучаются все обстоятельствапроизошедшего. Действиям организаций и служб,проводивших данные работы, будет дана прокурорская оценка.