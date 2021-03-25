Темпы распространения коронавируса в России замедляются. В четверг оперативный штаб отчитался о девяти тысячах случаев заражения.

Темпы распространения коронавируса в России замедляются. В четверг оперативный штаб отчитался о девяти тысячах случаев заражения.За прошедшие сутки диагноз поставили 9 221 жителю 85 регионов страны. Около 12% из них не имеют ярко выраженных симптомов. Полностью выздоровел 10 881 человек, умерли 393 пациента.Наибольшее число новых случаев – 1 787 – выявили в Москве. Вторую строчку занял Санкт-Петербург, где обнаружили 804 больных. На третьей строчке оказалась Московская область с 540 инфицированными.В первую десятку регионов также попали Нижегородская (331 случай), Ростовская (237 случаев), Воронежская (211 случаев), Самарская (200 случаев), Иркутская (178 случаев), Саратовская (161 случай), Свердловская (137 случаев).за весь период заразились 4,49 миллиона человек. Победили болезнь 4,10 миллиона граждан. Жертвами инфекции стали 96,6 тысячи человек.С 18 января во всех регионах страны началась масштабная вакцинация. Привиться от COVID-19 могут все категории граждан. По планам Минздрава, к концу 2021 года искусственный иммунитет будет более чем у половины населения страны.Накануне стало известно о том, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что после вакцинации глава страны чувствовал себя хорошо. Другие подробности – в