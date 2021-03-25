Управление Росреестра по Владимирской области информирует об особенностях предоставления отдельных сведений из Единого государственного реестра недвижимости в форме выписок о ..
Управление Росреестра по Владимирской области информирует об особенностях предоставления отдельных сведений из Единого государственного реестра недвижимости в форме выписок о содержании правоустанавливающих документов.
Управлением Росреестра по Владимирской области ранее неоднократно освещался вопрос предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в частности в отношении информации, содержащей общедоступные сведения.
Важно отметить, что с каждым годом увеличивается количество запросов о предоставлении сведений из ЕГРН в форме выписок о содержании правоустанавливающих документов (далее - Выписка).
Чаще всего это связано с тем, что ежедневно на территории РФ совершаются тысячи сделок с недвижимостью, а данная Выписка позволяет участникам обмениваться информацией без использования оригиналов документов. Кроме того возникают случаи, когда правоустанавливающие документы были утрачены и их восстановление не представляется возможным, или же Выписка запрашивается для представления нотариусу, в суде и иные государственные структуры.
Выписка из ЕГРН о содержании правоустанавливающих документов содержит сведения о документах, на основании которых собственник приобрел недвижимое имущество.
Само содержание Выписки выглядит следующим образом:
· наименование органа, регистрирующего права на недвижимость;
· объект недвижимости, в отношении которого был сделан запрос (квартира/дом и т.д.), точный адрес места нахождения объекта;
· кадастровый номер объекта;
· дата регистрации;
· номер регистрации;
· содержание документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
· данные лица (физического или юридического), которое запрашивает сведения, дата запроса;
· данные лица, выдавшего выписку.
В реквизитах правоустанавливающих документов указывается наименование, серия, номер, дата выдачи, орган выдачи, государственная регистрация сделки, реестровый номер (если есть) для нотариата.
В реквизите «содержание» Выписки указывается конкретное содержание одного (если запрос был сделан в отношении одного) документа или всех. Если заявителя интересует конкретный договор, то в выписке указываются сведения об этом договоре, а также ФИО физических лиц или наименования юридических лиц - сторон договора. Если были запрошены сведения о
содержании документа, на основании которого было зарегистрировано право (или) переход права на объект недвижимости, то указываются сведения о реквизитах каждого из документов, на основании которых право (переход права) было зарегистрировано. Можно также запросить информацию о содержании конкретного положения документа, которое, например, не является существенным условием для договоров данного вида, тогда в выписке отражается содержание этого положения.
Прежде чем отправить запрос о предоставлении выписки из ЕГРН, заявитель должен принять во внимание тот факт, что информация, указываемая в документе, является конфиденциальной. По этой причине круг лиц, имеющих право на ее получение, строго ограничен. Получателем выписки может стать:
· правообладатель или его законный представитель;
· лицо, имеющее доверенность от правообладателя или его законного представителя;
· лицо, имеющее право на наследование недвижимого имущества правообладателя по завещанию или по закону;
· залогодержатель в отношении недвижимости у него в залоге;
· руководители федеральных органов исполнительной власти, региональных законодательных органов, их заместители;
· руководители МФЦ и их заместители в пределах их компетенции;
· суды, правоохранительные органы, судебные приставы;
· управляющим при процедуре банкротства;
· председатель Счетной Палаты;
· нотариус.
Кроме того, необходимо отметить, что порядок и условия предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, определены Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации), приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 968 «Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» (далее – Порядок).
Для получения сведений из ЕГРН в форме Выписки необходимо представить заявление (запрос) в письменной форме установленного образца, который оформляется по форме согласно приложениям № 2 к Порядку. Запрос, представленный с нарушениями вышеуказанного Порядка, в том числе не соответствующий по форме и (или) содержанию требованиям, установленным Порядком, считается неполученным и не рассматривается органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Представить запрос для получения сведений из ЕГРН можно одним из следующих способов:
- в виде бумажного документа, представляемого заявителем или его законным представителем при личном обращении;
- в виде бумажного документа путем его отправки по почте (подпись заявителя заверяется нотариально, с приложением документа, подтверждающего плату за предоставление сведений из ЕГРН и документа подтверждающего полномочия представителя);
- в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на
официальном сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru, официальном сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» https://kadastr.ru, и Едином портале государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru, в электронной форме посредством отправки электронного документа с использованием веб-сервисов.
При личном обращении запрос может быть представлен в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) любого субъекта Российской Федерации, независимо от места нахождения объекта недвижимости. В случае представления запроса при личном обращении должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя). При представлении запроса представителем к такому запросу прилагается надлежащим образом оформленная доверенность. Перечень адресов МФЦ Владимирской области, где осуществляется прием запросов о предоставлении сведения ЕГРН при личном обращении, размещен на сайте МФЦ https://mfc33.ru.
Почтовое отправление следует направлять в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 13-а.
Обращаем внимание, что сведения, содержащиеся в ЕГРН, согласно части 2 статьи 63 Закона о регистрации, предоставляются за плату. Размер платы установлен приказом Росреестра от 13.05.2020 № П/0145 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации».
Вышеуказанные сведения из ЕГРН выдаются в срок не более трех рабочих дней со дня получения запроса органом регистрации прав.
Подробную информацию об условиях и порядке предоставления сведений из ЕГРН можно также узнать на официальном Росреестра.
В заключение следует отметить, что для удобства заявителей в настоящее время разработаны и функционируют различные системы и ресурсы для получения сведений из ЕГРН, благодаря этому у граждан появилась возможность очень оперативно, не выходя из дома, получить информацию из ЕГРН как в отношении общедоступных сведений, так и сведений ограниченного доступа.