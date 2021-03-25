Управление Росреестра по Владимирской области информирует об особенностях предоставления отдельных сведений из Единого государственного реестра недвижимости в форме выписок о ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует об особенностях предоставления отдельных сведений из Единого государственного реестра недвижимости в форме выписок о содержании правоустанавливающих документов.Управлением Росреестра по Владимирской области ранее неоднократно освещался вопрос предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в частности в отношении информации, содержащей общедоступные сведения.Важно отметить, что с каждым годом увеличивается количество запросов о предоставлении сведений из ЕГРН в форме выписок о содержании правоустанавливающих документов (далее - Выписка).Чаще всего это связано с тем, что ежедневно на территории РФ совершаются тысячи сделок с недвижимостью, а данная Выписка позволяет участникам обмениваться информацией без использования оригиналов документов. Кроме того возникают случаи, когда правоустанавливающие документы были утрачены и их восстановление не представляется возможным, или же Выписка запрашивается для представления нотариусу, в суде и иные государственные структуры.Выписка из ЕГРН о содержании правоустанавливающих документов содержит сведения о документах, на основании которых собственник приобрел недвижимое имущество.Само содержание Выписки выглядит следующим образом:· наименование органа, регистрирующего права на недвижимость;· объект недвижимости, в отношении которого был сделан запрос (квартира/дом и т.д.), точный адрес места нахождения объекта;· кадастровый номер объекта;· дата регистрации;· номер регистрации;· содержание документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;· данные лица (физического или юридического), которое запрашивает сведения, дата запроса;· данные лица, выдавшего выписку.В реквизитах правоустанавливающих документов указывается наименование, серия, номер, дата выдачи, орган выдачи, государственная регистрация сделки, реестровый номер (если есть) для нотариата.В реквизите «содержание» Выписки указывается конкретное содержание одного (если запрос был сделан в отношении одного) документа или всех. Если заявителя интересует конкретный договор, то в выписке указываются сведения об этом договоре, а также ФИО физических лиц или наименования юридических лиц - сторон договора. Если были запрошены сведения осодержании документа, на основании которого было зарегистрировано право (или) переход права на объект недвижимости, то указываются сведения о реквизитах каждого из документов, на основании которых право (переход права) было зарегистрировано. Можно также запросить информацию о содержании конкретного положения документа, которое, например, не является существенным условием для договоров данного вида, тогда в выписке отражается содержание этого положения.Прежде чем отправить запрос о предоставлении выписки из ЕГРН, заявитель должен принять во внимание тот факт, что информация, указываемая в документе, является конфиденциальной. По этой причине круг лиц, имеющих право на ее получение, строго ограничен. Получателем выписки может стать:· правообладатель или его законный представитель;· лицо, имеющее доверенность от правообладателя или его законного представителя;· лицо, имеющее право на наследование недвижимого имущества правообладателя по завещанию или по закону;· залогодержатель в отношении недвижимости у него в залоге;· руководители федеральных органов исполнительной власти, региональных законодательных органов, их заместители;· руководители МФЦ и их заместители в пределах их компетенции;· суды, правоохранительные органы, судебные приставы;· управляющим при процедуре банкротства;· председатель Счетной Палаты;· нотариус.Кроме того, необходимо отметить, что порядок и условия предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, определены Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации), приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 968 «Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» (далее – Порядок).Для получения сведений из ЕГРН в форме Выписки необходимо представить заявление (запрос) в письменной форме установленного образца, который оформляется по форме согласно приложениям № 2 к Порядку. Запрос, представленный с нарушениями вышеуказанного Порядка, в том числе не соответствующий по форме и (или) содержанию требованиям, установленным Порядком, считается неполученным и не рассматривается органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.Представить запрос для получения сведений из ЕГРН можно одним из следующих способов:- в виде бумажного документа, представляемого заявителем или его законным представителем при личном обращении;- в виде бумажного документа путем его отправки по почте (подпись заявителя заверяется нотариально, с приложением документа, подтверждающего плату за предоставление сведений из ЕГРН и документа подтверждающего полномочия представителя);- в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной наофициальном сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru, официальном сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» https://kadastr.ru, и Едином портале государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru, в электронной форме посредством отправки электронного документа с использованием веб-сервисов.При личном обращении запрос может быть представлен в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) любого субъекта Российской Федерации, независимо от места нахождения объекта недвижимости. В случае представления запроса при личном обращении должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя). При представлении запроса представителем к такому запросу прилагается надлежащим образом оформленная доверенность. Перечень адресов МФЦ Владимирской области, где осуществляется прием запросов о предоставлении сведения ЕГРН при личном обращении, размещен на сайте МФЦ https://mfc33.ru.Почтовое отправление следует направлять в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 13-а.Обращаем внимание, что сведения, содержащиеся в ЕГРН, согласно части 2 статьи 63 Закона о регистрации, предоставляются за плату. Размер платы установлен приказом Росреестра от 13.05.2020 № П/0145 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации».Вышеуказанные сведения из ЕГРН выдаются в срок не более трех рабочих дней со дня получения запроса органом регистрации прав.Подробную информацию об условиях и порядке предоставления сведений из ЕГРН можно также узнать на официальном Росреестра.В заключение следует отметить, что для удобства заявителей в настоящее время разработаны и функционируют различные системы и ресурсы для получения сведений из ЕГРН, благодаря этому у граждан появилась возможность очень оперативно, не выходя из дома, получить информацию из ЕГРН как в отношении общедоступных сведений, так и сведений ограниченного доступа.