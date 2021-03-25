ООО «Владимиртеплогаз» обжаловал в ФАС России принятое департаментом цен и тарифов решение об исключении части расходов на оплату труда персонала и приобретения теплосетевого имущества ..

ООО «Владимиртеплогаз» обжаловал в ФАС России принятое департаментом цен и тарифов решение об исключении части расходов на оплату труда персонала и приобретения теплосетевого имущества из финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.Напомним, что в результате проведённой департаментом экспертизы из необходимой валовой выручки «Владимиртеплогаза» по итогам 2019 года исключению подлежат 176,1 млн рублей. При этом 70,4 млн – это необоснованные расходы на выкуп теплосетевого имущества ООО «Ковровская энерготепловая компания» (50 млн рублей); превышение фонда оплаты труда руководства компании (7,4 млн рублей); расходы на оплату банкам процентов за кредиты на инвестиционную деятельность (13 млн рублей).Решение антимонополльщиками ещё не вынесено, но в Белом доме считают, что и мнение департамента цен и тарифов ведомств по этому вопросу будут иметь решающее значение в рассмотрении спора.Напомним, что как раз за незаконные многомиллионные премии против гендиректора учреждения Александра Королёва заведено уголовное дело. Сейчас руководитель в СИЗО.