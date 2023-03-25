20 метровую липу во владимирском парке украсят более 10 тысяч пасхальных яиц.
Накануне светлого...
20 метровую липу во владимирском парке украсят более 10 тысяч пасхальных яиц.
Накануне светлого праздника Пасхи во Владимире опять расцветет пасхальное дерево.
Акция уже стала традиционной, во Владимире она проходит четвертый раз. Организаторы подготовили 10 000 деревянных заготовок пасхальных яиц, которые раскрасят участники акции. Уникальными пасхальные яйца вновь украсят липу на смотровой площадке во владимирском парке имени Пушкина.
В акции традиционно принимают участие семьи владимирцев, коллективы предприятий, школы и детские сады города. По словам организаторов, среди участников прошлых лет есть и известные личности: певец Лев Лещенко, художник Никас Сафронов, актер Дмитрий Певцов, шоумены Михаил Галустян и Дмитрий Нагиев и другие.
В этом году православные верующие будут отмечать Пасху 16 апреля. Жители и гости Владимира могут прийти на смотровую площадку, чтобы внимательно рассмотреть уникальное пасхальное дерево.
Для участия в акции необходимо направить заявку по адресу электронной почты [email protected]
, указав контактные данные (ФИО, название организации, телефон) и количество необходимых заготовок.
Телефон для справок: 8-920-908-88-55.
Фото администрации города Владимира