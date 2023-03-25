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<a href="https://33live.ru/novosti/25-03-2023-20-metrovuyu-lipu-vo-vladimirskom-parke-ukrasyat-bolee-10-tysyach-pasxalnyx-yaic.html" target="_blank">20 метровую липу во владимирском парке украсят более 10 тысяч пасхальных яиц</a> - 20 метровую липу во владимирском парке украсят более 10 тысяч пасхальных яиц. Накануне светлого...