Деньги играют большую роль в отношениях, пусть даже изначально пара образовалась совсем на других основах.

Деньги играют большую роль в отношениях, пусть даже изначально пара образовалась совсем на других основах.Большая часть потребностей, стремлений, желаний, а также страхов иопасений связана как раз с темой финансов. Если вы чувствуете, что вопросбюджета стал негативно влиять на ваши отношения, пора уделить ему серьезноевнимание. Как это сделать грамотно и сохранить семью, "Дни.ру" рассказала Юлия Никас –психолог, автор собственного метода по работе с сознанием и подсознанием. Ееобучение прошло и получили результат более 15 000 человек.Шаг 1. Определитьстепень ценностиВ обществе существует стереотип, что в счастливойсемье мужчина обязательно добытчик, а женщина – хранительница очага. И оченьчасто супруга теряет уважение к своему партнеру, если она зарабатывает больше,а муж ее не обеспечивает или по каким-либо причинам становится не способен этоделать.У вас такая же ситуация? Тогда дайте себе честныеответы на вопросы: «Имеет ли ценность для меня этот мужчина? Я верю в этогочеловека? Есть у меня желание быть с ним?». Если ответ положительный, можнопереходить к другим шагам. Если нет, то, к сожалению, точка невозвратапройдена.Шаг 2. Найти своечувство уважения и восхищенияВы зарабатываете больше своего партнера, и этовызывает определенные сложности? Вам тяжело от данного факта? Тогда направьтесвое внимание на поиск того, чем вы восхищаетесь в избраннике и за что егоуважаете. Только искренне, не обращая внимания на шаблонные "мужчина должен",которые прививаются нам обществом с детства. Может, партнер очень заботливый ивнимательный, и у вас действительно хороший секс. Или с ним всегда есть о чемпоговорить, не скучно вдвоем.А когда найдете эту основу положительного отношения, тоспросите себя, стоит ли она того, чтобы оставаться с мужчиной? И в случае "да",отпустите долженствования и стыд, которые навязало общество, и живите снаслаждением своей жизнью.Шаг 3. Идти в сотрудничествоКогда ваша цель – поддержать мужчину, чтобы онзарабатывал больше, не нужно стремиться кого-то переделывать, ни себя, ни его. Еслипартнер – художник, ему не стать бизнесменом или директором компании, посколькуне обладает талантами управления. А вот исключительным художником – вполне.Поэтому ищите сильные качества – свои, мужчины – ивыстраивайте эффективную финансовую стратегию на них. Художнику сложносамостоятельно реализовывать свои картины, а хороший продавец легко справится. Ищитенужного человека для развития – бухгалтера, управляющего и так далее. Идите всотрудничество!Шаг 4. Заменитепретензии на веруКогда ссоры происходят по любому поводу, а не толькоиз-за денег, мы зачастую постоянно упрекаем друг друга. Это выдерживать оченьсложно. Однако в основе претензий лежит страх. На самом деле мы боимся, поэтомупозволяем себе срываться на крик и предъявлять требования. Когда едва хватаетна базовые потребности, без денег остаться страшноНо для вашей пары такое поведение не станет опорой. Онотолько усиливает напряжение, непонимание и углубляет разрыв в отношениях. Ведьчеловеку помогают не обесценивание и упреки, а вера, любовь и поддержка.Шаг 5. Совместно найдитеновый алгоритмИз любой, даже сложной проблемы всегда есть выход, но унас не всегда есть готовность его найти. Так происходит потому, что мозгбережет энергию и работает по привычным схемам, отыскивает банальные решения,которые находятся в привычных и доступных границах.А если для индивида привычна роль "жертвы" илиустановка, что «денег нет», ему сложно найти эффективное разрешение ситуации,приводящее к деньгам и развитию. Но если посмотреть на себя и партнера другимиглазами, как на тех, кто способен справиться с данным вопросом, то поиск новыхалгоритмов – и действий становится возможен.Дайте себе время на совместный поиск вариантов. Этобудет не быстро, поскольку найти решение, выходящее за привычные границы,непросто, потребуется изменить взгляд на партнера и на себя. Запишите налисточке: "Что я могу сделать в такой-то ситуации…, чтобы получить…" – и вместотроеточий впишите свою проблему, нужный итоги действуйте!Шаг 6. Позвольте себебыть собойЕсть расхожее мнение, что деньги плохо влияют людей,однако это не так. Они просто дают возможность человеку быть собой, проявляютто, что находится у него внутри. "Денежное стеснение" ярко обнаруживает истинныечерты характера, настоящие ценности и глубинные страхи.Подумайте, каким человеком и партнером вы хотели быстать? И проявляетесь ли именно таким образом? Или все же ваши слова и действиядалеки от этого идеального образа и можно что-то скорректировать?Шаг 7. Помните, чтоденьги – не мерило человекаСегодня в реалиях вечного "достигаторства" деньгистановятся чуть ли не мерилом личности. Но если ваш заработок небольшой, это неделает вас хуже других. И никак не характеризует вашу личную ценность. Деньги –не мерило человека. Важно то, как вы действуете, кто вы на самом деле. Биоинженерне хуже директора фирмы, а техник – не хуже бизнесмена.Если понимаете, что отношения под угрозой из-зафинансового вопроса, но желаете их сохранить, то пройдите эти семь шагов, и вы сможетевывести их на новый уровень.Но самое главное, что стоит помнить всегда, во всехситуациях и в любом моменте своей жизни, – деньги не могут быть дорожечеловека!