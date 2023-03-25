Из-за отравления нескольких человек во Владимирской области временно закрыли...
Из-за отравления нескольких человек во Владимирской области временно закрыли кафе-пиццерию.
Надзорное ведомство и управление Роспотребнадзора по Владимирской области провели проверку по факту возможного пищевого отравления жителей города Коврова.
Несколько человек были госпитализированы в результате отравления.
"Среди пострадавших пациентов в тяжелом либо критическом состоянии не имеется", - подчеркнул Следственный комитет России по Владимирской области.
В результате вмешательства прокурора руководство заведения временно закрыло пиццерию.
Прокуратура анонсировала проверки в других местах общественного питания данной сети.
Следователями СК России совместно с городской прокуратурой и региональным Роспотребнадзором приняты меры к временному приостановлению деятельности кафе, изъяты пробы пищевой продукции, видеозаписи и документация, опрашиваются пострадавшие и проводятся иные необходимые следственные действия.
Фото pxfuel.com