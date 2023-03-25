Как защитить свой аккаунт от злоумышленников?

Как защитить свой аккаунт от злоумышленников?Понять, что вашаккаунт оказался в руках злоумышленником — просто. Скорее всего, вам на телефонпридет код авторизации, который вы не запрашивали. Либо вы, как владелецаккаунта, просто не сможете в него войти. Как избежать такой ситуации —рассказал эксперт по кибербезопасности Антон Шумилов.Прежде всего,необходимо установить двухфакторную авторизацию, цитирует эксперта интернет-издание"". Так, у вас появится промежуточный шаг, по которому будетвозможно распознать действия злоумышленника. Такое решение сработает дляаккаунтов социальных сетей, мессенджеров, почты и др.Во-вторых, времяот времени в мессенджерах нужно проверять подключенные устройства. Еслиобнаружен не ваш девайс, будь то ноутбук, смартфон или планшет, необходимоудалить его из списка. Проверить можно в меню настроек в интерфейсе приложения.Также,обязательно каждые три месяца, или хотя бы шесть, менять пароли. Необходимоиспользовать разные комбинации для разных аккаунтов. Эксперт не рекомендуетиспользовать старые пароли, схожие с другими учетными записями. Пароль стоитпоменять и в том случае, когда есть признаки захвата аккаунта злоумышленниками.