Три лайфхака от специалиста

Три лайфхака от специалистаКризис среднеговозраста — это состояние, когда человек прощается с привычным образом жизни, ана его место приходит неизвестность. Как правило, такое состояние приходитпосле 30 лет. Именно после этого возраста люди заканчивают "обязательнуючасть" жизни, после которой не знают, что делать дальше.Психолог ПавелРаков описывает ситуацию так. Сначала человек заканчивает школу, потом идет винститут, затем устраивается на работу. Он добивается целей, вроде квартиры,отказывая себе абсолютно во всем. По итогу, человек не успевает насладиться моментом,ведь впереди всегда мелькает следующий шаг. А когда человек не видит вперединичего, он не добивается цели, а значит попадает в кризисное состояние."Не каждыйможет проигрывать", — цитирует психолога издание .Для того, чтобыоблегчить симптомы и пережить кризис среднего хобби, Павел называет три важныхпункта:Повыситьсобственную полезность. Человеку нужно дело, например, хобби или волонтерство.Самостоятельностьи активность. Не стоит ждать помощи от других, нужно самому придумывать себедела.Компетентность.После определенного возраста важно оставаться на плаву, получая, например,новую профессию.