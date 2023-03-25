Наступило 25 марта. Как рассказывает народный календарь - в этот день славяне отмечали праздник...

Наступило 25 марта. Как рассказывает народный календарь - в этот день славяне отмечали праздник День заклинания Весны, а на нашем календаре - День работников культуры. Мы решили совместить эти события , и вместе с преподавателями и воспитанниками владимирского колледжа культуры и искусств рассказать, как встречали Весну наши предки? Юлия Евстропова все узнала.- Ай девица красавица, ай-да весну кликать! Жаворонушки, уж вы матушки!Так в исполнении студенток владимирского "кулька" звучит одна из песен, которой на Руси весну зазывали весну. Этот обряд, как и некоторые другие, вошел в сборник "Сказок на каждый день". Создателями сборника сценариев театрализованных представлений выступили студенты и их руководитель Таис Карелина.Наступление весны для наших предков было одним из самых важных событий, сопровождалось множеством обрядов и символов. Одним из них была кукла Веснянка. Она же - Свистунья, Плющиха и Весенница. Таких кукол создавали исключительно незамужние девушки, а после обменивались ими друг с другом.ВераТрихаева, студентка 4 курса Владимирского областного колледжа культуры и искусства:-Она конечно же связана с обрядом призывания весны, ее делали, ставили на окошко до следующего года.А вот еще один символ смены сезонов - птичка. Птиц на Руси очень любили!Таис Карелина, преподаватель театральных дисциплин:-Символ птицы конечно нес обереговое позитивное значение, с прилетом птиц приходит весна, тепло, радость, земля будет просыпаться.Такая птичка обязательно сидела у колыбели младенца, украшал интерьеры дома. Вот, как сделать. Нужен квадратный лоскут ткани, немного наполнителя, длинная веревка и пять минут времени. Сначала ткань складывается по диагонали, затем края сгибают к центру, и еще раз - вдоль, пополам. Получившийся кончик обвязывают веревкой, формируя клювик. Теперь голова. Для этого надо протолкнуть часть синтепона к клювику и обмотать ниткой. Затем ткань нужно снова раскрыть и сформировать таким же способом туловище животного. Последний шаг - обвязка хвостика. И вот она - готова игрушка, ее можно повесить даже на веточку комнатного растения.Среди весенних обрядов можно выделить высадку капусты. Ее сажали 29 апреля, в день Ирины Рассадницы.Вера Трихаева, студентка 4 курса Владимирского областного колледжа культуры и искусства:- Высадке капусты придавалось большое значение. Вообще капуста считалась женским растением, поэтому высаживали его обязательно женщины, и ни в коем случае нельзя было чтобы этот обряд видели мужчины, поэтому это делалось либо рано-рано утром, либо поздно-поздно вечером.Этот обряд тоже попал в сборник.- Сажайте! не родись голенаста, родись пузаста, не родисть пустая, родись тугая.Каждый сценарий раскрывает не только крестьянские обычаи, но и затрагивает глубинные вопросы. Так в одном из сценариев зритель наблюдает за подготовкой к празднику троицы...Приговаривала, что красота хорошо, а доброта лучше.В основу сборника лег русский аграрный календарь. Свод многолетних наблюдений наших предков за погодой. В разных регионах календари могли варьироваться. Часть информации для сборника привезли из командировок преподаватели колледжа. Они в свое время путешествовали по региону и из первых уст узнавали об особенностях народных обрядов и традиций. Часть напечатанных сборников создатели забрали с собой, а часть поедет "покорять Москву" и другие регионы. Так жители других областей узнают об особенностях традиций крестьян именно Владимирской области, и при желании смогут поставить театрализованные представления на своих сценах.Юлия Евстропова, Илья Хлудов, Егор Герасимов, Вести Владимир