Мост в Камешково будет обновлён за 100 миллионов рублей. Администрация Камешковского района...

Мост в Камешково будет обновлён за 100 миллионов рублей.Администрация Камешковского района Владимирской области ищет подрядчика на реконструкцию путепровода над железной дорогой на улице Коруновой в районном центре. Муниципальные власти готовы выделить 103,5 миллиона рублей. Проекта контракта опубликован на сайте Госзакупок в понедельник, 20 марта. Восстановление конструкции начнется в апреле, а завершится к октябрю 2023 года.Путепровод в Камешково больше десяти лет находится в предаварийном состоянии. Техническая экспертиза рекомендовала муниципальным властям проводить текущий ремонт каждый год, чтобы остановить разрушение конструкции.Спустя пять лет путепровод привлек внимание прокуратуры, которая через суд обязала чиновников привести мост в порядок. По словам прокуратуры Владимирской области, в ходе осмотра моста были выявлены многочисленные повреждения.Мост в Камешково, судя по проектной документации, фактически соберут заново. Прежде чем приступить к реконструкции, подрядчик должен снять асфальтобетонное покрытие на подходах к путепроводу, демонтировать освещение, дорожные знаки и металлические ограждения, вырубить деревья в районе работе, после чего полностью разобрать железобетонную конструкцию.Затем рабочие должны построить новые крайние и промежуточные опоры, смонтировать пролетные строения, устроить систему водопровода, привести в порядок подходы к мосту, установить новые ограждения, проложить двухполосную дорогу с шириной проезжей части семь метров и тротуар шириной 1,5 метра. После реконструкции пропускная способность путепровода составит до 1 100 автомобилей в сутки.На время реконструкции моста въезд в город Камешково со стороны города Владимира будет возможен только через тоннель под железной дорогой.Фото pxfuel.com