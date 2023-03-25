26 марта 2023 года проходит народный праздник Никифоров день. Православная церковь в этот день...

26 марта 2023 года проходит народный праздник Никифоров день. Православная церковь в этот день почитает святителя Никифора, патриарха Константинопольского.Никифор был ревностным защитником иконопочитания. Когда к власти пришел император-иконоборец Лев Армянин (813—820), патриарха сослали в монастырь святого Фёдора, где он скончался в 828 году. В 847 году мощи святителя были обретены нетленными и перенесены в храм Святых апостолов.С Никифорова дня весна всё больше вступает в свои права, солнце сильнее греет и топит снег.Что можно делать в Никифиров день?В Никифоров день хорошо ходить на рыбалку – будет большой улов. В эту дату хорошо идет плотва, окунь и другая рыба. Притом существовало поверье, что чем больше наловишь рыбы 26 марта, тем больше в жизни будет достатка, гармонии и здоровья.В этот день ждали прилёта с юга гусей. Считается, что если они прилетят именно сегодня, то год будет урожайным.В этот день проводились обряды посева, их сопровождали песни и танцы. Также верующие были убеждены в том, что Никифор заботится о хозяйственных делах и помогает им в их трудах.Что нельзя делать в Никифоров день?Не стоит в Никифоров день брать в руки острые, колющие и другие ранящие предметы. Этот запрет связан с приметой, что того, кто сегодня порежется, ожидают впереди серьезные испытания, преодолеть которые можно будет только потом и кровью.Нельзя носить чёрные вещи — к трауру.Нельзя рубить деревья — к несчастью. Это касается также обрезки садовых растений. Нельзя ломать ветки, выдирать и топтать траву.Народные приметы на 26 мартаГуси прилетели — к урожайному году.Гуси в воде полоскаются — к потеплению.Гуси ныряют под воду — к дождю.Жаворонки прилетели — скоро настанут тёплые деньки.Зяблики прилетели раньше жаворонков и гусей — ближайшие дни будут холодными.Туман — лето предстоит дождливое.Фото pxfuel.com