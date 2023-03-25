Составляя ежемесячный дайджест инвестиционно-привлекательных проектов, эксперты ориентируются на потенциал высокой доходности: это могут быть 15% годовых и выше

Составляя ежемесячный дайджест инвестиционно-привлекательных проектов, эксперты ориентируются на потенциал высокой доходности: это могут быть 15% годовых и вышеСейчас, как никогда раньше, состоятельные люди хотят разумно использовать свой капитал. На что обращать внимание при выборе объекта недвижимости, чтобы ваши вложения принесли хороший результат, "Дни.ру" рассказал Андрей Эрлих, эксперт по инвестициям в зарубежную недвижимость, основатель инвестиционного фонда Erlich Investment, автор и создатель технологии прогнозной аналитики для сферы коммерческой недвижимости и поиска земельных участков для застройщиков.1. МесторасположениеЭто всегда важнейший фактор, который напрямую влияет на прибыльность инвестиций в недвижимость. Близость к инфраструктуре, зеленым насаждениям, живописным видам, а также статус района играют важную роль в оценке жилой недвижимости. Близость к рынкам, складам, транспортным узлам, автострадам и безналоговым зонам, в свою очередь, важны при оценке коммерческой недвижимости.2. Цель инвестирования и инвестиционный горизонтОтсутствие ясности в отношении цели может привести к неожиданным результатам. Ответьте себе на следующие вопросы: "Я куплю и буду жить сам?", "Я куплю и буду сдавать в аренду?", "Я куплю и перепродам через 3 года по факту завершения строительства?", "Я куплю и оставлю на пенсию?". Каждой из этих целей соответствует особый подход к поиску объектов.3. Новостройка или готовая недвижимостьНовое строительство обычно предлагает привлекательные цены, возможность индивидуальной отделки и современные удобства. Однако среди возможных рисков, о которых не стоит забывать, могут быть задержки, увеличение затрат и неизвестность недавно застроенного района. Готовая недвижимость, напротив, доступна “здесь и сейчас”, поэтому её эксплуатация часто оказывается выгоднее.4. Ожидаемые денежные потоки от использования недвижимостиДенежный поток показывает, сколько денег осталось после расходов. Положительный денежный поток является ключом к хорошей норме прибыли на инвестиционную недвижимость. Чтобы вычислить прибыльность вложения, узнайте перед покупкой, какие налоги на недвижимость и на прибыль от сдачи в аренду, величину ожидаемой арендной ставки, коммунальных расходов и муниципальных сборов. Вы в плюсе? Тогда стоит покупать.Помимо этих факторов стоимость недвижимости может сильно увеличиться, исходя из общего состояния рынка. При таком удачном раскладе у вас есть возможность удвоить свои вложения, владея недвижимостью от 5 лет на развивающихся рынках, а низкие ипотечные ставки позволят выгодно использовать заёмный капитал.