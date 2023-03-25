Решиться сделать ринопластику – значит, избавиться от давних комплексов, гармонизировать свой образ.

Решиться сделать ринопластику – значит, избавиться от давних комплексов, гармонизировать свой образ.Операция по коррекции носа уже много лет считается одной из самых популярных в эстетической медицине. Но многие пациенты продолжают мечтать о новой форме носа, находясь во власти предрассудков и нелепых мифов.Миф 1: Врач может исполнить любой капризКонечно, нет, потому что нос – не пластилин. Многим идея о новой форме носа приходит благодаря социальным сетям. Увидев идеальную картинку, девушки и юноши хотят точную копию и именно с таким запросом приходят к пластическому хирургу. В большинстве случаев после разговора с врачом, таких пациентов удается переубедить. Хирург рассказывает о гармонизации образа, пропорциях лица, которые важно соблюдать. Упрямые люди не задерживаются и отправляются в поисках идеального носа к более сговорчивым врачам. Но, к сожалению, чаще всего, возвращаются, чтобы переделать то, что получилось.Миф 2. После ринопластики может нарушиться дыханиеСвободно дышать носом будет тяжело только несколько дней, пока не спадет послеоперационный отек. Собственному дыханию ринопластика никак не вредит. Наоборот, многие стараются совместить коррекцию внешних изменений с септопластикой, которая позволяет восстановить правильное носовое дыхание. Замечательно, когда пластический хирург владеет этой лор-операцией и пациент таким образом может улучшить свое здоровье и качество жизни.Миф 3. У всех пациентов одинаковые носыУ каждого пластического хирурга – свой эстетический вкус, наработанная техника и методика проведения операции. И, возможно, какие-то схожие черты в работе есть. Но одинаковые носы скорее будут говорить о не слишком высокой квалификации хирурга. Опытный врач учтет пропорции лица и будет стремиться отталкиваться от анатомических особенностей пациента. Тогда результатом будет красивая работа без следов хирургического вмешательства.Миф 4. После ринопластики внешность меняется до неузнаваемостиПервое время внешность просто непривычна как для самого пациента, так и для окружающих. Но пациент именно за изменениями и приходит к пластическому хирургу. Так он избавляется от того, что его раздражало и было причиной комплексов. Лицо становится более привлекательным и миловидным. В случае качественной профессиональной работы никто не поймет, что это новый нос стал причиной обновленного облика.Миф 5. Ринопластику можно проводить много разКорректировать нос до бесконечности нельзя. Достаточно посмотреть на неудачные операции голливудских звезд, чтобы понять: чувство меры никто не отменял. В погоне за идеалами, можно не только потерять свою индивидуальность, но и заработать проблемы со здоровьем. При многократных обращениях в клинику возрастает риск осложнений, нарушений питания тканей, что как следствие приводит к некрозу и рубцам. К тому же, любая операция – это наркоз, период реабилитации, а значит, стресс для организма. Не нужно бежать на операцию, увидев привлекательную рекламу. Лучше все хорошо взвесить, изучить рынок пластической хирургии и выбрать врача, который улучшит образ с первого раза.Комментарий эксперта:"Интернет сегодня оказывает большое влияние людей: где-то навевают ненужные страхи или, наоборот, замалчивают то, на что важно обратить внимание. Самую достоверную информацию можно получить только во время общения с квалифицированным, опытным врачом. Консультация нужна не только для того, чтобы наметить план действий. Пациент получит ответы, советы и рекомендации для подготовительного и реабилитационного периода. Если пациент передумает после беседы или отложит операцию, это его право. Хирургу важно, чтобы пациент был спокоен, уверен в своем решении, понимал, как проходит вмешательство и что нужно для достижения максимального результата".