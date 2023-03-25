С июня 2023 года во Владимирской области установлен новый порядок выплат материнского капитала. В...

С июня 2023 года во Владимирской области установлен новый порядок выплат материнского капитала.В фонде социального страхования сообщили, что с июня этого года будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет.Семьи, которые оформили такие выплаты, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц.На данный момент, в ряде регионов их переводят с 1-го по 15-е число, а где-то – с 16-го по 25-е. Деньги при этом поступают за текущий месяц.С июня начнут применяться новые правила, и семьям выплаты будут приходить 5-го числа, за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня.Фото pxfuel.com