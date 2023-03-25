Теперь поговорим о других культурных - исторических памятниках- иконах и их врачах - реставраторах....

Теперь поговорим о других культурных - исторических памятниках- иконах и их врачах - реставраторах. Это очень интересная профессия - ведь каждая икона индивидуальна. И главная задача реставратора - не переписать, не испортить, а сохранить. Об особенностях и секретах профессии - Любовь Клюквина.- Серебро? Да, это же серебро.Наталья и Артем - художники-реставраторы. Вместе с университета. В искусстве у семейной пары все, как в жизни - поровну. Наталья, ещё и искусствовед, берет на себя исторические вопросы, Артем - бизнес-процессы.Артем:- Я рад, что у нас с женой совместная такая работа. Мы с супругой, наверное, любим больше разные процессы и тут делать. Например, она очень любит утоньщать, мыть потемневшую олифу. Я очень люблю, например, подводить грунт, она не так любит. Вот на этой иконе у нас, например, подведен грунт.На каждую работу уходит 1-2 месяца. Чтобы остановить разрушение реликвии, сначала икону укрепляют. Вот, например,"закрытый" способ: святыня была пропитана клеем и покрыта тонкой папиросной бумагой. Теперь Артем нежно освобождает икону. Реликвия в руках Натальи обработана открытым методом. Время очистить Богородицу от потемневшей олифы. С краю берётся проба, чтобы оценить сложность и подобрать методику. По манере живописи, характеру доски, слоям и шрифту Наталья определила- иконе около 2 веков.Наталья:- Характерная стилизация под древнерусское письмо - такие стилизации были популярны в 19 веке, и поэтому мы можем отнести её к этому времени. Плюс у нее доска, она довольно-таки свежая. И вот такие вот процарапанные надписи. Чтобы в большой мастерской не забыть, что писать, вот так вот подписывали заказы. Это тоже характерная особенность преимущественно для 19 века.Следующий этап - за мужем. Подвести грунт и подобрать цвета. Точно воспроизвести оттенок- задача сложная даже для некоторых профессионалов. Смешивать порой приходится самые неожиданные комбинации. Удивительно, но для живописных икон используют акварель. Сверху фиксируют лаком. А как же масляные краски?- Даже, если пройдёт 10 лет, 15 лет, эти тонировки, вот как они будут выглядеть на момент окончания работы, они так будут и через 10 лет выглядеть. Масляные краски со временем могут поменять тон, цвет, т.е тонировка может потемнеть. Допустим Артему по душе образ Троицы, иконы спасителя и сюжетные иконостасы.Любимые иконы Натальи - "Троица" Рублева и Спас Синайский. Об этих и многих других интереснейших святынях искусствовед рассказывает в прямых эфирах рубрики "Утро с иконой" в сообществе мастерской ВКонтакте. Вышло уже почти 50 выпусков. За образы, которые разбирает Наталья, голосуют сами зрители. Так, на видео попали и необычные произведения: "Всевидящее око", "Страшный суд", "Лабиринт духовный" и другие.Артем:- Единственный истинный путь ко Христу и, мне кажется, здесь еще подчеркивается идея сложности этого пути. т.е найти 1 из 12 выходов, чем найти единственный выход и эта сложность, тернистость пути она здесь тоже отчетлива видна.Семья Кокориных лечит иконы больше 15 лет. До сих пор каждое преображение воспринимается ими как чудо. Бывает и так, что на одной доске изображены в три слоя сразу 3 разных сюжета. Такие работы несут к настоящему врачу - на рентген. Мастера фиксируют все этапы восстановления, чтобы хозяин реликвии точно понимал, где авторская живопись, а где реставрационные вставки. Ведь в итоге разница будет незаметна.- Заказчик отдает тебе часто руинированную вещь и потом она в твоих руках возрождается почти из пепла. Специфика конкретной иконы, что здесь ещё надо хорошо разбираться в иконографии. Это очень важно. Потому что можно такого нареставрировать, можно таких ошибок наделать, что просто памятник погибнет в твоих руках и это, конечно, очень страшно.Потребность в восстановлении артефактов культурного наследия у людей есть, говорят рестораторы. И чаще всего им не так важна ценность самого произведения искусства, как связь с предками - память, которую икона оживляет.Любовь Клюквина, Егор Герасимов, В-В.