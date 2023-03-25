Судебные приставы Владимирской области оштрафовали коллекторов на 50 тысяч рублей. К сотрудникам...

Судебные приставы Владимирской области оштрафовали коллекторов на 50 тысяч рублей.К сотрудникам Управления ФССП по Владимирской области обратилась жительница региона с жалобой. У женщины был невыплаченный кредит, а образовавшийся долг кредитор передал коллекторам.Со слов должницы, сотрудники организации ежедневно по нескольку раз звонили на её телефон. Описанные действия коллекторов являются нарушением закона. Данные факты подтвердились в ходе проверки должностными лицами управления ФССП.Так, за 22 дня на личный номер гражданки поступило 77 звонков от коллекторов. По закону, подобные организации имеют право взаимодействовать с должником не более одного раза в сутки и не более четырех раз в неделю посредством голосовых и иных сообщений.В отношении коллекторов был составлен и направлен для рассмотрения в суд протокол об административном правонарушении. Суд назначил организации наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, который был сразу же оплачен.Фото pxfuel.com/