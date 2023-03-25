Учащийся владимирского технопарка «Кванториум-33» разработал безопасный стимулятор плодородия...

Учащийся владимирского технопарка «Кванториум-33» разработал безопасный стимулятор плодородия почвыУчащийся владимирского технопарка «Кванториум-33», Владимир Бутырёв разработал безопасный биологический стимулятор плодородия почвы, без добавления в нее опасных химических удобрений.Владимир нашел альтернативный способ фиксации азота в живых организмах — с помощью азотобактерий, которые перерабатывают атмосферный азот в доступную для усвоения растениями форму. Разработка представляет собой вязкую смесь, которая наносится на семена и застывает на них в виде пленки: так семена высаживаются в грунт. Смесь содержит весь необходимый состав веществ.«Я не особо работал над рекламной частью, мне более интересно работать с составом, с почвой, с бактериями. На сегодня посчитал себестоимость составных веществ – за 100 грамм около 15-20 рублей. Мне бы хотелось, чтобы такие проекты развивались, и чтобы мой тоже развивался. Сейчас распространена деградация почв и этот способ может помочь спасти почву от деградации вместо химической обработки», - рассказал Владимир.Разработка показала высокую эффективность при оценке всхожести семян, хорошие результаты также были получены при измерении скорости роста и определения количества азотистых соединений в почве.Фото Правительства Владимирской области