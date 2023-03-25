Чем грозит распространение чужеродных растений и животных?

Чем грозит распространение чужеродных растений и животных?На одном изнаучных ресурсов опубликована совместная работа российских и американских ученых,посвященная тенденциям расселения 100 опасных инвазионных видов растений иживотных в России. Речь идет о таких организмах, которых изначально не было вфауне или флоре региона. Они оказались там вследствие разных событий, например,перемещению рыбацких судов.Ранее ученыесоставляли похожие списки для всего мира и для Европы. В новой же работеэксперты сфокусировались на российских тенденциях и степени опасностираспространения биологических видов. Некоторые виды были занесены на территориюеще до XVI века. А вотстремительный рост числа инвазивных видов отмечается с середины прошлого века.33% видов былипривезены в Россию специально. Например, ясенелистный клен, ондатра иамериканская норка. 5% видов попали в страну через естественные миграции. Такжеимеет место быть внутригосударственные миграции, например, из Северного Кавказав европейскую часть.Самым опасным организмомназвана амброзия трехраздельная. Это растение занимает поля, вызывая вдальнейшем сильную аллергию у людей. А вот моллюск тередо и камчатский краб неимеют потенциала для распространения ареалов обитания, цитирует ученых .