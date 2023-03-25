В отношении жителя Мурома возбуждено уголовное дело за кражу денег с чужой карты. Следственным...

В отношении жителя Мурома возбуждено уголовное дело за кражу денег с чужой карты.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Мурома. Он обвиняется в краже денег, совершенная с банковского счета.20 марта обвиняемый нашел в одной из городских аптек банковскую карту. Искать владельца карты он не стал. Мужчина воспользовался бесконтактной оплатой и неоднократно использовал ее в личных целях.Позже выяснилось, что карта принадлежала 83-летнему местному жителю. По его словам, он выронил ее в аптеке и обнаружив списание 9 400 рублей обратился в полицию.Полицейские задержали злоумышленника. Он дал признательные показания.Фото pxfuel.com