В нынешнем году работы запланированы на дорогах, ведущих к медицинским учреждениям.

Во Владимирской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжится ремонт автомагистралей, - сообщает пресс-служба областного правительства. В нынешнем году работы запланированы на дорогах, ведущих к медицинским учреждениям.Один из участков, который требует ремонта, находится в районе Владимирской областной клинической больницы. Там отремонтируют около километра дорожного полотна. Площадь ремонта превысит 20 тысяч квадратных метров.Ещё один километр дороги обновят на участке от Вокзального спуска до улицы Большой Нижегородской, где находится частный лечебно-диагностический центр. Другой участок расположен на Гвардейской улице. Он ведёт к Областному центру специализированных видов медицинской помощи в Пиганово. Участок длиной 800 метров должен отремонтируют до 1 июня.Ранее стало известно, что во Владимирской области с 1 апреля начнут .