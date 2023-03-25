Авария произошла утром 25 марта. Об этом сообщают в пресс-службе областного МВД. По данным дорожной полиции, ДТП случилось в около06:25 на 58 километре магистрали «Колокша – Кольчугино –

Авария произошла утром 25 марта. Об этом сообщают в пресс-службе областного МВД. По данным дорожной полиции, ДТП случилось в около06:25 на 58 километре магистрали «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики». 73-летний водитель машины марки «ВАЗ»,направлялся со стороны Александрова в областной центр. Внезапно мужчина потерял управление над авто и выехал на встречку, где столкнулся