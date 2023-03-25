Владимирская областная научная библиотека ежегодно проводит Культурно - просветительский проект ...

Владимирская областная научная библиотека ежегодно проводит Культурно - просветительский проект " Год с ..." . И 2023-ий посвящен Леониду Семеновичу Богданову... страстному коллекционеру, владимирскому краеведу. Давайте и мы вспомним о нашем знаменитом земляке и его заслугах.- Это имя для нас в прямом смысле слова не только значимое, но и родное.Родным для областной научной библиотеки стал Леонид Семенович Богданов. Краевед, библиограф, член-корреспондент Центра бюро краеведения при Акакдемии Наук СССР. Его богатейшая коллекция - золотой фонд, достояние региона. Тысячи книг и экслибрисов, редкие карты и краеведческие заметки о природе, истории, театре и людях - рассказывает Ирина Мишина. В книжном собрании Богданов, что - сплошь сокровища. Например, редкий экземпляр книги "О Владимире, что на Клязьме" Ивана Дмитриевского. 1802 год, в мире таких всего 5. Подарок Александру 1, за который император пожаловал бриллиантовый перстень - сегодня хранится в ризе иконы Владимирской Божьей Матери Успенского собора. Или эта реликвия " Державные гости в городе Муроме" .Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- На титульном листе книги мы видим рискрип самого автора Добрынкина М. М Леонтьеву- предводителю дворянства , внуку Суворова.Книги с дарственными автографами, прижизненные издания писателей, редкие сборники, рукописи, редчайшие фотографии, например, театральной труппы 19 века. Откуда их доставал Леонид Семенович, остается загадкой. На каждом экземпляре - ярлык, указывающий на принадлежность книги определенному владельцу. Любимый у Богданова этот - в исполнении художника Андрея Константиновича Вёдрова.- Экслибрис вполне узнаваемый с Золотыми Воротами с нашим гербом в виде льва.Среди тысячи книжных знаков и редкости - созданные Иваном Билибиным и Борисом Кустодиевым. Богатейшее наследие Богданова - и его краеведческие записи от руки , вырезки из газет разных времен.Ирина Мишина завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Например, о кирпичном заводе , И новый поселок. Или завод железобетонных конструкций. Или владимирское пианино. Или Ж/Д вокзал. Первый троллейбус. Троллейбусное сообщение. Строительство моста через Клязьму.Это все аккуратненько, как-то даже по-детски- говорит Ирина Мишина раскладывалось и склеивалось в тематические папки. 704 документа Богданова сберегает сегодня и Госархив Владимирской области. Наталья Ясашнова показывает переписку с известными людьми - от Бонч- Бруевича до Николая Воронина, театральную коллекцию - она в списке особо ценных, архивные бумаги и краеведческие выписки. Причем не только об исторических, но и природных явлениях. Вот например, заметка Богданова за 15 мая 1910 года из "Старого Владимирца"о нашествии барсуков или появлении северного сияния в городе 31 июля 1880 года. Благодаря записям Леонида Семеновича сегодня можно найти ответы на многие вопросы.Наталья Ясашнова начальник отдела информации и научного использования документов Госархива Владимирской области:- Многие годы стоял это памятник почти в самом центре Владимира и наверное простоял еще немало лет, но на беду мимо памятника проходил зам председателя горисолкома тов. Арбеков и тов Пеныс. Они уже почти свернули на Первомайскую, как вдруг взглянули на памятник Гоголя. Послушайка, а это памятник зарегистрирован в комитете по делам искусств.-Нет. Так чего он стоит. Снять его немедленно.Эти 3 книги тоже из личной библиотеки Богданова. Владимирская писательница Ольга Ручко получила их в подарок от его сестры. Сборник Северянина 1918 года, том Мережковского в самодельном переплете, и сказка "Сандрильона" с надписью на рассыпающейся обложке "Маня Б". Ольга Гавриловна говорит, не реставрировала специально, хотела сохранить в первоначальном виде. Среди подарков - бронзовый подсвечник и портновские ножницы - настоящая реликвия. Сестры Богданова были знаменитыми портнихами, модельерами высокого класса. Напротив кинотеатра Художественный во Владимире находились Богдановские красильни по тканям - наследие отца. Говорят, что стать клиентами сестер-модельеров было непросто. Ольга Гавриловна, вспоминает, что они были и сами чрезвычайно модны. С иголочки одевался и сам Леонид Семенович.Ольга Ручко владимирская писательница:- Он был моим соседом и не смотря на то, что дом Б был домом особенным - благообразной патриархальности.Мы его немного сторонились, но жители его были добросердечными и простыми. И с Леонидом Семеновичем завязалось нечто вроде дружбы.Ольга Гавриловна признается: не любит юбилейных одноразовых дат - в этом году 130 лет со дня рождения Леонида Богданова и 50 - со дня смерти. Но воспоминания о былом иногда помогают встряхнуться, задуматься. Это способ общения с ушедшими удивительными людьми... Каким и был в ее жизни Леонид Семенович. Он поддерживал ее детскую страсть к чтению. Ольга Гавриловна рассказывает, что специально садилась на лавочку с книгой, чтобы получить одобрение соседа.Ольга Ручко владимирская писательница:- Проходя мимо снимал шляпу. кстати, со всеми остальными соседями нужно было поздороваться, а с Богдановыми раскланивались.Леонид Семенович был скрытным человеком . Скорее всего не мог забыть своего ареста в начале 30-х. Как и многих краеведов в стране, его обвинили в подрывной деятельности против советской власти. Богданову тогда каким-то образом повезло. Его не сослали и не расстреляли. Но всю оставшуюся жизнь страх заставлял Богданова избегать новых знакомств. Краеведение стал считать опасной наукой. Отговорил и юную соседку от поступления в историко-архивный институт .Ольга Ручко владимирская писательница:-Помню его походку неуверенную, качающуюся. Казался он очень слабым человеком. Сиплый очень голос. Возможно охрип , когда сидел. Возможно нервное что-то. Простуда глубокая.- Наш огород был рядом с их садом. Была большая кривая яблоня. И вот они там сидели. И женщины читали. Мужского исполнения не слышала ни разу.Вот тут был когда-то фруктовый сад и дом Богдановых на улице Щедрина - ныне Вознесенской. Леонид Семенович жил здесь с 1937 года. Это был единственный сад, куда мы-дети не лазили, рассказывает Ольга Гавриловна. Летом щедрая семья Богдановых вывешивала на штакетник холщовую сумку с угощениями для детей - печеньем, сливами, крыжовником. Сегодня дом совершенно обветшал, забор сгнил и кто-то сорвал символ дома - дерущихся петушков над входом. Каждую весну Богдановы их подкрашивали, подновляли, заботились. Сегодня на их доме нет даже мемориальной доски.Ольга Ручко владимирская писательница:- Здесь заканчивался наш огород, и начинался сад Богдановых. Внизу жил Леонид Семенович с семьей. А на втором сестры-мария с мужем Петром . Петр был городским красавцем- на Дон Кихота похож, а Мария маленькая была и Екатерина с мужем Андреем.На Щедрина- Вознесенской выросли новые богатые дома, а сказочная атмосфера прошлого мира исчезла. Она живет в воспоминаниях Ольги Ручко и ее книге "Вместо сна". В 2018 она была удостоена диплома 1 степени на областном конкурсе "Владимирская книга года". Ольга Гавриловна показывает еще несколько фотографий из 70-х.Ольга Ручко владимирская писательница:- Старая фотография, старый Владимир..Б. Московская. и вот под колесами троллейбуса ..сейчас там ресторан Сохо. Когда то был Гастроном..№7 вот у меня даже есть фотография ..вон гланьте ка - сыры, колбасы, ну и все такое.Старожилы, конечно, помнят это место по очень грустному поводу - 5 августа 1973 здесь трагически - под колесами троллейбуса - погиб Леонид Семенович. Областная научная библиотека готовит серию мероприятий в юбилейный Богдановский год. Ольга Гавриловна уже получила в подарок календарь экслибрисов. Но говорит, главное, что сам Леонид Семенович был бы горд и рад тому, что его знания пригодились и оценены сегодня.Татьяна Воронцова, Андрей Синягин, Илья Хлудов Вести- Владимир.