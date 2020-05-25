Звезда сериала Клон Мурилу Бенисиу перестал обращать
внимание на собственный внешний вид. Артист очень поправился и больше не
стесняется седины.
Звезда сериала "Клон" Мурилу Бенисиу перестал обращать
внимание на собственный внешний вид. Артист очень поправился и больше не
стесняется седины.
Мурилу Бенисиу 47 лет. В последние годы артист расслабился и
перестал следить за собой. Так, по крайней мере, считают его поклонники.
В 2019 году на экраны вышел новый сериал с участием звезды
сериала "Клон". В теленовелле "Любовь матери" знаменитость сыграла одну из
главных ролей. Тогда фанаты не узнали любимца: он поправился и выглядел
нездоровым.
Более того, Мурилу Бенисиу перестал публиковать в соцсетях
свежие снимки. Ранее звезда сериала "Клон" баловала подписчиков фотоотчетами из
спортивного зала, например. Во время занятий компанию артисту всегда составляла
возлюбленная, 42-летняя Мануэла Диас.
Впрочем, звезда сериала "Клон", судя по всему, совсем не
переживает из-за ушедшей привлекательности. Мурилу много снимается. Даже с
лишним весом он остается востребован у продюсеров. Кроме того, артисту дают
театральные роли, иногда он сам выступает в качестве режиссера.
У Мурилу Бенисиу двое детей. В отношениях с артисткой Алессандрой
Негрини у знаменитости есть сын Антонио. Первенцу Мурилу уже 22 года. Этот ребенок
появился в браке Мурилу Бенисиу с коллегой по сериалу "Клон" Джованной
Антонелли.