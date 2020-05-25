Звезда сериала Клон Мурилу Бенисиу перестал обращать внимание на собственный внешний вид. Артист очень поправился и больше не стесняется седины.

Звезда сериала "Клон" Мурилу Бенисиу перестал обращатьвнимание на собственный внешний вид. Артист очень поправился и больше нестесняется седины.Мурилу Бенисиу 47 лет. В последние годы артист расслабился иперестал следить за собой. Так, по крайней мере, считают его поклонники.В 2019 году на экраны вышел новый сериал с участием звездысериала "Клон". В теленовелле "Любовь матери" знаменитость сыграла одну изглавных ролей. Тогда фанаты не узнали любимца: он поправился и выгляделнездоровым.Более того, Мурилу Бенисиу перестал публиковать в соцсетяхсвежие снимки. Ранее звезда сериала "Клон" баловала подписчиков фотоотчетами изспортивного зала, например. Во время занятий компанию артисту всегда составлялавозлюбленная, 42-летняя Мануэла Диас.Впрочем, звезда сериала "Клон", судя по всему, совсем непереживает из-за ушедшей привлекательности. Мурилу много снимается. Даже слишним весом он остается востребован у продюсеров. Кроме того, артисту даюттеатральные роли, иногда он сам выступает в качестве режиссера.У Мурилу Бенисиу двое детей. В отношениях с артисткой АлессандройНегрини у знаменитости есть сын Антонио. Первенцу Мурилу уже 22 года. Этот ребенокпоявился в браке Мурилу Бенисиу с коллегой по сериалу "Клон" ДжованнойАнтонелли.