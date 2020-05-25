Артист не скрывает, что роль Митяя в сериале Сваты далеко не самая его любимая. Этот разбитной и многими любимый персонаж сослужил недобрую службу Николаю Добрынину.

Артист не скрывает, что роль Митяя в сериале "Сваты" далеконе самая его любимая. Этот разбитной и многими любимый персонаж сослужилнедобрую службу Николаю Добрынину.По словам знаменитости, после съемок в ситкоме режиссерыперестали видеть в нем кого-либо, кроме Митяя. Николай Добрынин стал заложникомобраза непутевого соседа главных героев сериала "Сваты". Эта ситуация оченьобижает артиста.Впрочем, работа в ситкоме подарила Добрынину всенародноепризнание и любовь. То факт, что популярность его в разы выросла благодарясериалу, Николай не отрицает. "Сватов" постоянно повторяют в эфире. Рейтинги теленовеллыстабильно высокие. Более того, дочь артиста Нина тоже "подсела" на ситком.Добрынин отметил, что, соглашаясь на съемки в сериале "Сваты",даже не думал, что проект проживет семь сезонов. Его герой Митяй должен былпоявиться в небольшом эпизоде, однако роль разрослась. По словам Николая, послеработы в ситкоме к нему намертво прилиплоимя Митяй.22 Май 2020 в 8:46 PDTНапомним, что финальный сезон сериала "Сваты" должен выйти наэкраны в 2021 году. Съемки седьмой части теленовеллы уже начали. До пандемиикоронавируса киношники успели снять все зимние сцены.На время карантина работа приостановлена. Если эпидемиологическая обстановка улучшится, на площадку съемочная группа вернется в июле. можно смотреть онлайн на видеоплатформе .