Сегодня в кабинете чиновника прошёл обыск.

Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин стал подозреваемым по уголовному делу о Его обвиняют в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции на торгах.Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность госслужащего, причастного к ограничению конкуренции путём заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения, с извлечением дохода в особо крупном размере.Речь идёт о госконтракте на два миллиарда рублей, то есть о возведении Рпенского проезда.Сегодня в кабинете Романа Сергеевича прошёл обыск. Видео опубликовано в официальном аккаунте СУ СКР.В апреле на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов в отношении Годунина и иных должностных лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.ч. 4,5 ст. 33 п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ.По постановлению Прокуратуры Владимирской области материалы переданы в производство следователя СУ СК России по Владимирской области.В октябре 2020 года Управление архитектуры и строительства администрации Владимира через департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области, разместило на госзакупках лот на выполнение СМР по возведению указанной автодороги. Цена контракта превысила два миллиарда рублей.По версии следствия, гендиректор ГУПа заключил с руководством фирмы-конкурента соглашение, согласно которому участники электронного аукциона не снижают цену контракта. В результате аукцион признают несостоявшимся, а победителем объявляется компания, подавшая заявку первой. Взамен вторая стройфирма получает по договору субподряда половину объёма работ, предусмотренных техническим заданием.Напомним, что ранее уголовное дело было против 36-летнего гендиректора ГУП «ДСУ-3» Романа Головина. Он подозревается в картельном сговоре на торгах по строительству Рпенского проезда во Владимире.Как сообщает пресс-служба СУ СК, в результате незаконных действий Романа Головина «ДСУ-3» получило доход в размере более двух миллиардов рублей.уголовных дел продолжается.