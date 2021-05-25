Дознаватели МЧС России выясняют причину пожара.

В 02:47 25 мая на пульт ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В деревне Захарово Гусь-Хрустального района горел частный жилой дом.На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в доме. Спасатели не дали огню распространиться по всему строению и потушили пламя на площади 9 квадратных метров.Пострадало напольное покрытие, стена и потолок дома. Погибших и пострадавших нет.На вызов выезжали 3 единицы техники, а также 10 человек личного состава.Дознаватели МЧС России выясняют причину пожара.