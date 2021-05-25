Мэрия рассказала новые подробности возведения 46-ой школы в Коммунаре. Строители полностью закончили работы в трех из шести корпусов. Завершена чистовая отделка кабинетов, собирается

Мэрия рассказала новые подробности возведения 46-ой школы в Коммунаре. Строители полностью закончили работы в трех из шести корпусов. Завершена чистовая отделка кабинетов, собирается школьная мебель, монтируются доски, устанавливается компьютерное оборудование, интерактивные панели. Самые трудоёмкие и масштабные работы сейчас в спортивном блоке. Там идёт финальная отделка помещений, устанавливается специализированное оборудование для двух бассейнов. Одновременно подрядчик выполняет