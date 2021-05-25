Представитель Михаила Прохорова прокомментировал сообщение о госпитализации миллиардера.
Представитель Михаила Прохорова прокомментировал сообщение о госпитализации миллиардера.
Как сообщил телеграм-канал Baza, российский миллиардер, основатель партии "Гражданская платформа" Михаил Прохоров едва не лишился ноги, размахивая боевым топором. Несколько дней назад бизнесмена с серьезной травмой доставили в травматологическое отделение одной из элитных московских клиник.
Сейчас здоровью Прохорова ничего не угрожает, однако политика ждет длительный процесс восстановления. Всему виной стало его увлечение. Предприниматель долгое время занимается метанием топора, но в последний раз инструмент отскочил и попал ему по ноге.
Представитель Михаила Дмитриевича в беседе с опроверг информацию о госпитализации бизнесмена. Он назвал эту новость чушью и сообщил, что предприниматель находится в офисе.
Стоит отметить, что несколько лет назад Прохоров рассказывал о своем необычном хобби в интервью американскому сатирику Стивену Кольберу. Бизнесмен показывал ему свой дом. Он также пригласил гостя в тренажерный зал с тиром, где занимается метанием инструмента.
Напомним, в 2012 году Михаил Прохоров принимал участие в президентских выборах. Бизнесмен занял третье место. Его поддержали 7,98% избирателей.