Представитель Михаила Прохорова прокомментировал сообщение о госпитализации миллиардера.

Представитель Михаила Прохорова прокомментировал сообщение о госпитализации миллиардера.Как сообщил телеграм-канал Baza, российский миллиардер, основатель партии "Гражданская платформа" Михаил Прохоров едва не лишился ноги, размахивая боевым топором. Несколько дней назад бизнесмена с серьезной травмой доставили в травматологическое отделение одной из элитных московских клиник.Сейчас здоровью Прохорова ничего не угрожает, однако политика ждет длительный процесс восстановления. Всему виной стало его увлечение. Предприниматель долгое время занимается метанием топора, но в последний раз инструмент отскочил и попал ему по ноге.Представитель Михаила Дмитриевича в беседе с опроверг информацию о госпитализации бизнесмена. Он назвал эту новость чушью и сообщил, что предприниматель находится в офисе.Стоит отметить, что несколько лет назад Прохоров рассказывал о своем необычном хобби в интервью американскому сатирику Стивену Кольберу. Бизнесмен показывал ему свой дом. Он также пригласил гостя в тренажерный зал с тиром, где занимается метанием инструмента.Напомним, в 2012 году Михаил Прохоров принимал участие в президентских выборах. Бизнесмен занял третье место. Его поддержали 7,98% избирателей.