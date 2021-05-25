Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в швейцарской Женеве. Об этом сообщили официальные представители Кремля. Также стало известно, что основными темами ..

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в швейцарской Женеве. Об этом сообщили официальные представители Кремля.Также стало известно, что основными темами переговоров Путина и Байдена будут проблемы и развитие двусторонних отношений, вопросы стратегической стабильности, борьба с пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов. Ранее в МИД России подчеркнули, что детали предстоящей встречи ещё обсуждаются обеими сторонами, передаёт телеканал "".