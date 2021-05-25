В Кремле отреагировали на заявления о причастности Москвы к задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

В Кремле отреагировали на заявления о причастности Москвы к задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эти обвинения, назвав их неадекватными. По его словам, у западных политиков есть навязчивая идея обвинить Россию во всех грехах. "Одержимость вот такая русофобская", – заявил пресс-секретарь президента.Песков предположил, что скоро страну начнут обвинять просто в факте своего существования. Спикер Кремля добавил, что сегодня даже нет смысла пытаться объяснить что-то оппонентам. Фобии и одержимость не позволяют им трезво оценивать ситуацию, подчеркнул пресс-секретарь.Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что рассмотрит идею ввести санкции против трубопроводов "Ямал – Европа" и "Северный поток – 2" после инцидента с самолетом в Белоруссии. По его мнению, Москва может быть причастна к задержанию оппозиционера.В минувшее воскресенье, 23 мая, самолет авиакомпанииRyanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска. Находившегося на борту Протасевича задержали белорусские правоохранители и отправили в СИЗО-1. Оттуда журналист .Дмитрий Песков считает, что ситуации с посадкой самолета нужно дать трезвую оценку. "Не хотели бы участвовать в этой гонке – наперегонки кого-то осуждать или что-то поддерживать", – уточнил пресс-секретарь.