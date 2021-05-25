Официальная информация о доходах руководителей опубликована на сайте регионального СУ СК.

Во Владимирской области следователи отчитались о доходах за 2020 год. Официальная информация опубликована на сайте регионального СУ СК.Руководитель следственного управления, полковник юстиции Артём Кулаков задекларировал 3,5 млн рублей. В собственности правоохранителя два земельных участка - 435 и 2398 квадратных метров, два жилых дома площадью 131,6 и 132,3 «квадрата» и две квартиры - 50,8 и 97,4. В автопарке мужчины «Ауди 80», 2.0Е, а также «Мицубиси Аутлендер». Супруга руководителя владимирского Следкома заработала в прошедшем году 237,2 тысяч рублей.Первый заместитель Артёма Кулакова - полковник юстиции Андрей Ялин получил доход в 3,1 млн рублей. Его жена - 4,1 млн. В собственности семьи - две квартиры размером 90,4 и 58,2 квадратных метра, а также гараж - 22,8 метра. Ездят они на «Audi» и «Hyundai».Заместитель руководителя следственного управления, полковник юстиции Алексей Головач отчитался о 3 млн дохода. Жена задекларировала 159 тысяч рублей. Среди имущества пары - земельный участок площадью в 1000 «квадратов», две квартиры - 75,4 и 67,6 квадратных метра. Транспортных средств во владении семьи Головач нет.