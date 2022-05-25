Меленковский районный суд вынес обвинительный приговор несовершеннолетним подросткам за угон...

Меленковский районный суд вынес обвинительный приговор несовершеннолетним подросткам за угон санитарного автомобиля25 мая 2022 года Меленковский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двоих несовершеннолетних лиц, 14 и 16 лет, признав их виновными в неправомерном завладении автомобилем группой лиц по предварительному сговору.Каждому подростку назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. В отношении 16-летнего подростка применены принудительные меры медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в связи с выявленным у него заболеванием по итогам судебной психолого-психиатрической экспертизы.Следует отметить, что при рассмотрении дела было установлено, что подростками был угнан санитарный автомобиль Меленковской районной больницы, который использовался учреждением в административно-хозяйственных целях. Водитель санитарного автомобиля в перерыв подъехал на нем к своему дому, где впоследствии транспортное средство было угнано подростками.Напомним, что в октябре 2021 года двое подростков 14 и 16 лет в позднее вечернее время, увидев припаркованный у одного из домов г. Меленки санитарный автомобиль марки «УАЗ», решили прокатиться на нем, чтобы овладеть навыками вождения автомобилем. Автомобиль был не заперт, ключ зажигания находился внутри салона автомобиля. Подростки запустили двигатель автомобиля и по очереди стали управлять данным транспортным средством, передвигаясь по улицам города, пока не врезались в металлический столб. С места происшествия подростки скрылись.Помимо угона автомобиля без цели его хищения, 16-летний подросток обвиняется в совершении в июне 2021 года грабежа. На улице он взял у 11-летнего ребенка мобильный телефон, принадлежащий матери последнего, под предлогом звонка и скрылся с ним, рассказали в пресс-службе Меленковского районного суда.Фото: Pixels.com