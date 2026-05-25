По данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе к медикам по поводу присасывания клещей обратились 233 человека, среди которых 48 детей. По итогам лабораторных

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе к медикам по поводу присасывания клещей обратились 233 человека, среди которых 48 детей. По итогам лабораторных исследований, 16 членистоногих заражены клещевыми инфекциями. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано. 15 клещей являлись носителями боррелиоза и еще один – эрлихиоза. Всего с момента первого в