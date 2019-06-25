Известная модель подверглась травле в соцсетях после поста с
предложением создать тред, посвященный бодипозитиву. Пользователи возмутились
тем, что сама автор демонстрирует идеальную фигуру в бикини – что само по себе
огорчает не столь стройных подписчиц.
Известная модель подверглась травле в соцсетях после поста с
предложением создать тред, посвященный бодипозитиву. Пользователи возмутились
тем, что сама автор демонстрирует идеальную фигуру в бикини – что само по себе
огорчает не столь стройных подписчиц.
, которую в Twitter знают под ником Val
Addall, показала подписчикам свое идеальное тело в синем раздельном купальнике.
"Давайте сделаем тред про бодипозитив, чтобы проявить немного любви",
– подписала фотографии девушка.
Подписчикам идея понравилась, некоторые стали делиться
своими фото в купальниках и нижнем белье. Но, как выяснилось, не все в деле
бодипозитива так просто. С радостью делились снимками такие же спортивные
пользователи, а вот от обладательниц более пышных форм посыпались жалобы.
"Мне пришлось пролистать почти весь тред, чтобы найти
тело, похожее на мое. Тут только прекрасно выглядящие люди", – возмущается
одна из пользовательниц. "Давайте не будем делать бодипозитивные треды с
участием людей, тело которых и так каждый день получает много комплиментов",
– комментирует пост другая. В итоге большая часть подписчиков пришли к
заключению, что просто решила под таким лозунгом набрать лайков.
У бикини-модели Val Addall есть канал на YouTube, где она делится секретами
идеальной фигуры – в частности, показывает упражнения, которыми можно увеличить
объем ягодиц. А нынешний скандал с ее участием – далеко не первый. Недавно
пришлось удалить свой аккаунт в Instagram – после
того, как сфотографировалась в бикини на фоне рисовых полей в Индонезии.