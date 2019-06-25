Известная модель подверглась травле в соцсетях после поста с предложением создать тред, посвященный бодипозитиву. Пользователи возмутились тем, что сама автор демонстрирует идеальную фигуру в бикини – что само по себе огорчает не столь стройных подписчиц.

Известная модель подверглась травле в соцсетях после поста спредложением создать тред, посвященный бодипозитиву. Пользователи возмутилисьтем, что сама автор демонстрирует идеальную фигуру в бикини – что само по себеогорчает не столь стройных подписчиц., которую в Twitter знают под ником ValAddall, показала подписчикам свое идеальное тело в синем раздельном купальнике."Давайте сделаем тред про бодипозитив, чтобы проявить немного любви",– подписала фотографии девушка.Подписчикам идея понравилась, некоторые стали делитьсясвоими фото в купальниках и нижнем белье. Но, как выяснилось, не все в делебодипозитива так просто. С радостью делились снимками такие же спортивныепользователи, а вот от обладательниц более пышных форм посыпались жалобы."Мне пришлось пролистать почти весь тред, чтобы найтитело, похожее на мое. Тут только прекрасно выглядящие люди", – возмущаетсяодна из пользовательниц. "Давайте не будем делать бодипозитивные треды сучастием людей, тело которых и так каждый день получает много комплиментов",– комментирует пост другая. В итоге большая часть подписчиков пришли кзаключению, что просто решила под таким лозунгом набрать лайков.У бикини-модели Val Addall есть канал на YouTube, где она делится секретамиидеальной фигуры – в частности, показывает упражнения, которыми можно увеличитьобъем ягодиц. А нынешний скандал с ее участием – далеко не первый. Недавнопришлось удалить свой аккаунт в Instagram – послетого, как сфотографировалась в бикини на фоне рисовых полей в Индонезии.