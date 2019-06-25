Фигурантка похитила банковскую карту у своей коллеги и впоследствии обналичила с неё деньги.

10 июня текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 25-летняя местная жительница, сообщившая, что у неё была похищена банковская карта.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили причастность к хищению 57-летней коллеги потерпевшей.Подозреваемая была задержана полицейскими и в содеянном созналась. Установлено, что фигурантка обнаружила банковскую карту в подсобном помещении. Подозреваемая знала, кому принадлежит карта, но возвращать законной владелице не стала и впоследствии обналичила с неё 7 000 рублей.В отношении фигурантки следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).