Актер Анатолий Хропов, известный по ролям в российских сериалах, в том числе Папины дочки, не смог добраться до одного из московских кафе, где он должен был сыграть в спектакле. Выступление ..

Актер Анатолий Хропов, известный по ролям в российских сериалах, в том числе "Папины дочки", не смог добраться до одного из московских кафе, где он должен был сыграть в спектакле. Выступление не состоялось – по дороге мужчину избили, передает . У него отобрали сотовый телефон, деньги, документы и другие ценности. Нападавших ищут.