За месяц специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели шесть рейдов по потребителям, имеющим значительные суммы задолженности за поставку энергоресурсов. В ходе проверок ..
За месяц специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели шесть рейдов по потребителям, имеющим значительные суммы задолженности за поставку энергоресурсов. В ходе проверок один из них сразу оплатил 143 тысячи рублей.
Представители Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» еженедельно проверяют адреса, где проживают неплательщики, производят ограничение поставок электроэнергии, составляют акты самовольного подключения, а также проводят разъяснительные беседы с клиентами. Если потребитель продолжает игнорировать требования закона, то дело передаётся в суд. В 2021 году компания направила в суды более 5 500 исков в отношении должников.
Напоминаем, что после вынесения судебных решений неплательщику может грозить арест банковских счетов и имущества, запрет на выезд за границу и на совершение регистрационных действий с автомобилем или недвижимостью. Энергосбытовая компания готова предложить вариант реструктуризации долга для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Оставить заявку на рассрочку можно на через «Обратная связь» или по электронной почте: [email protected]
Для своевременной оплаты счетов клиенты могут обратиться в любое отделение «ЭнергосбыТ Плюс» во Владимирской области, а также воспользоваться «Личным кабинетом», пройдя по ссылке «Onlinе оплата без регистрации».