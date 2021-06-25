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<a href="https://33live.ru/novosti/25-06-2021-vo-vladimire-za-poslednij-mesyac-proshli-6-rejdov-po-klientam-dolzhnikam.html" target="_blank">Во Владимире за последний месяц прошли 6 рейдов по клиентам–должникам</a> - За месяц специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели шесть рейдов по потребителям, имеющим значительные суммы задолженности за поставку энергоресурсов. В ходе проверок ..