В Коврове бывшего директора «Службы единого заказчика» обвиняют в подлоге при строительстве Дома...

В Коврове бывшего директора «Службы единого заказчика» обвиняют в подлоге при строительстве Дома культурыСледственными органами управления СК России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора МБУ Ковровского района «Служба единого заказчика» в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («служебный подлог»).Выяснилось, что в декабре 2022 года (в рамках реализации нацпроекта «Культура» муниципального контракта о строительстве Дома культуры в поселке Новый Ковровского района) обвиняемый, будучи осведомленным, что закупка и установка части оборудования подрядчиком не произведены, подписал акт о приемке работ.В результате компании-подрядчику были необоснованно перечислены денежные средства, отмечают в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.Фото: https://t.me/SU_SKR33